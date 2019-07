Concorso dirigenti scolastici, Udir: modalità e tempistica assunzioni

Comunicato UDIR – In itinere l’incontro tra Miur e sindacati su Concorso DS: “La scelta delle regioni avverrà tramite POLIS e la piattaforma, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà aperta da giorno 31 luglio al 2 agosto 2019.”

Il Miur procederà all’assunzione di 2.117 dirigenti scolastici. “I candidati idonei alla procedura concorsuale iniziata nel 2017 sono 3.420, di questi saranno dichiarati vincitori i primi 2.900.

Per l’anno scolastico 2019-2020, sono stati richiesti 2.117 autorizzazioni all’immissione in ruolo per tutti i posti vacanti e disponibili”.

Pubblicazione graduatoria

Prevista dal 29 al 30 luglio

Assegnazione della sede

Dal 5 agosto

I posti disponibili

Su 2047 posti vacanti al primo settembre 2019, saranno effettuate 1987 assunzioni. I 60 rimanenti sono relative al contenzioso in Sicilia e alla graduatoria del concorso 2011 in Campania.

Fonte Orizzonte Scuola