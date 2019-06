Concorso Dirigenti Scolastici, UDIR: azione legale per docenti che hanno superato prove scritte

comunicato UDIR – Autorizzati i pubblici proclami, Udir apre le procedure di adesione urgente al ricorso gratuito per tutelare vincitori e salvare le graduatorie di merito. Adesioni ad opponendum entro il prossimo 11 giugno.

A seguito della calendarizzazione presso il TAR Lazio di uno dei tanti ricorsi volti ad “annullare” il concorso per Dirigenti Scolastici, il prossimo 2 luglio, e che potrebbe portare a una sentenza breve di accoglimento, l’Ufficio Legale Udir ritiene necessario tutelare i propri iscritti vincitori e promuovere azione legale “ad opponendum” per intervenire in giudizio e richiedere il rigetto del ricorso in modo da salvaguardare le posizioni dei tanti candidati che hanno superato le prove scritte e in questi giorni si sono sottoposti o si stanno sottoponendo alle prove orali.

L’adesione entro il prossimo 11 giugno, al ricorso gratuito promosso da Udir, è necessaria per contestare le censure mosse e salvaguardare l’intera procedura. Per aderire clicca qui.

