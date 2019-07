Concorso dirigenti scolastici, Udir: ancora polemiche. Ricorso per tutelare vincitori

Comunicato UDIR – Non si arrestano le polemiche circa il Concorso DS; c’è chi crede che possa essere ribaltata la decisione del Consiglio di Stato.

Marcello Pacifico (Udir): Bisogna aderire al ricorso da noi promosso; è necessario essere numerosissimi per far valere i diritti di chi questo concorso, con preparazione, dedizione e sacrifici, lo ha vinto

La rivista specializzata Orizzonte Scuola ha pubblicato stamani l’intervista a una candidata che manifesta seri dubbi sulla reale sospensione della decisione del Tar Lazio. Udir ricorda come sia necessario aderire al ricorso; l’udienza sarà il 17 ottobre e il giovane sindacato invita i vincitori del concorso DS a costituirsi in appello entro i termini utili.

Intanto il Miur pubblica una nota con elenco valutazione titoli dei candidati che hanno superato l’orale; in pratica, aveva inteso bene Udir, poiché il titolo di coordinatore del consiglio di classe non è valutabile, come precisato durante la Scuola Estiva a Tivoli lo scorso weekend.

Nel frattempo Udir, attenta alle esigenze dei futuri DS, domani giovedì 18 luglio, dalle 17 alle 18, in collaborazione con Eurosofia, organizza un webinar gratuito “Concorso Ds. Chiarimenti e indicazioni operative”; il presidente nazionale Udir, prof. Marcello Pacifico, sarà il relatore. Per seguire la diretta basta registrarsi al seguente link.