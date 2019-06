Concorso Dirigenti Scolastici, prova scritta forse da rifare. Sentenza il 2 luglio

L’Avv. Maria Rosa Altieri ci comunica l’esito dell’udienza innanzi al TAR Lazio del 04/06/2019 dove si sono discusse le prime istanze cautelare per i ricorsi avverso il mancato superamento della prova scritta del concorso da Dirigente Scolastico.

“Il Presidente della sez. III bis, dott. Sapone – scrive l’Avv. Altieri – dopo una valutazione interlocutoria del Collegio, ha rilevato che i motivi di ricorso potrebbero portare all’annullamento della prova scritta e ha pertanto disposto la notifica per pubblici proclami dei ricorsi introduttivi.

In particolare il Collegio si è soffermato sulla questione della violazione della disposizione che impone l’obbligo della unicità della prova scritta a livello nazionale (art. 8, comma 2, del DDG n. 1259 del 2017) e sulla questione della violazione del principio dell’anonimato.

Per quanto attiene alla prima delle due questioni, essa riguarda l’ormai noto differimento della prova scritta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna per i candidati sardi, che, a seguito di un’ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, per avverse condizioni metereologiche, non ha potuto sostenere la prova preselettiva il giorno prefissato a livello nazionale, ossia il 18/10/2018. La prova preselettiva in Sardegna si è poi svolta il 13 dicembre 2018.

La seconda questione attiene alla violazione dell’anonimato. Innanzitutto i candidati che hanno svolto la prova preselettiva il 13 dicembre 2018, hanno dovuto rispondere a quesiti totalmente differenti rispetto a coloro che avevano svolto la medesima prova il 18/10/2018. Ciò li ha resi riconoscibili, sebbene non individualmente, quantomeno in quanto in quanto appartenenti ad un definito e determinato gruppo di soggetti.

Inoltre, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Ciò considerato, il TAR ha ritenuto necessario, in presenza dell’eventualità della pronuncia di una sentenza demolitoria, cioè di annullamento della prova scritta per tutti i candidati, di disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, pubblicando sul sito del MIUR il ricorso introduttivo e consentendo a tutti i controinteressati, ovvero coloro che hanno superato la prova scritta, di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dei ricorrenti.

Bisognerà attendere ora l’udienza del prossimo 2 luglio per conoscere la sentenza che deciderà sulle numerose questioni di illegittimità dedotte nei numerosi ricorsi proposti.”