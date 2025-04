Concorso dirigenti scolastici, polemiche su presunti conflitti d’interesse e discriminazioni. Interrogazione parlamentare del M5S Di

Antonio Caso, capogruppo in Commissione Cultura alla Camera, ha presentato un’interrogazione urgente ai ministri Giuseppe Valditara e Paolo Zangrillo, denunciando gravi irregolarità nel concorso ordinario per 578 posti da dirigente scolastico, bandito lo scorso 18 dicembre.

Le critiche riguardano soprattutto la mancata trasparenza e possibili violazioni dei principi costituzionali di imparzialità e pari opportunità.

Le accuse: conflitti d’interesse e candidati con disabilità penalizzati

Fin dalla prova preselettiva, in diverse Regioni sono emerse segnalazioni allarmanti:

Candidati esaminati da ex colleghi o da commissari con cui avevano collaborato professionalmente;

o da commissari con cui avevano collaborato professionalmente; Scambi di ruoli tra membri delle commissioni e aspiranti dirigenti, con casi di commissari che in passato avevano partecipato a concorsi valutati dagli stessi colleghi ora esaminatori;

tra membri delle commissioni e aspiranti dirigenti, con casi di commissari che in passato avevano partecipato a concorsi valutati dagli stessi colleghi ora esaminatori; Mancato rispetto delle misure compensative per i candidati con disabilità, nonostante le previsioni del bando;

per i candidati con disabilità, nonostante le previsioni del bando; Segnalazioni di rapporti di parentela tra commissari e concorrenti.

In Campania, le proteste hanno portato a ricorsi al TAR e a un esposto in Procura, mentre in altre regioni si moltiplicano le richieste di riesame delle prove.

La richiesta di Caso: “Subito chiarezza, altrimenti si blocchi tutto”

Nella sua interrogazione, Caso ha chiesto ai ministri di:

Verificare l’effettiva imparzialità delle commissioni; Accertare eventuali discriminazioni verso candidati con disabilità; Valutare l’annullamento delle prove se fossero confermate irregolarità.

“Se questi fatti fossero confermati – ha avvertito –saremmo di fronte a un vulnus inaccettabile per la trasparenza della PA e il diritto costituzionale alla parità di accesso ai concorsi”. Intanto, il Ministero non ha ancora fornito risposte ufficiali, ma la tensione tra i candidati è alle stelle. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

