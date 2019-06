Concorso Dirigenti Scolastici, non è ancora detta l’ultima parola. Lettera

sono soltanto alcune delle note sottratte all’enfasi con cui i “i nuovi Ds della Scuola italiana” – come con un pizzico di civettuola autoreferenzialità già si definiscono – infarciscono la loro accorata doglianza, inviata in questi giorni ai social e alle redazioni di molte testate in rete, tra le più cliccate e seguite.

I “futuri dirigenti” accampano come un diritto quesito, ormai, l’esito positivo della prova orale, che si è già svolta per la stragrande maggioranza di loro e danno ragione del dissenso con cui accoglierebbero l’eventuale pronuncia di annullamento dell’intera procedura concorsuale.

È umano, persino legittimo, perorare la propria causa, quando – chissà per quale imponderabile destino – ci si è trovati dall’altra parte della barricata. Definire, però, “pretestuose” le motivazioni di duemila ricorrenti al Tar, con un’inchiesta avviata e tuttora aperta presso la Procura della Repubblica di Roma, ha davvero dell’incredibile.

Kafkiano, si direbbe. Ritengono, infatti, le denunce di molti candidati esclusi dalla prova orale e le notizie di stampa, susseguitesi a ritmo incessante nelle ultime settimane, “una campagna d’informazione montata artatamente al maldestro scopo di influenzare il Tar Lazio”. Trascurano, forse, soltanto un piccolissimo dettaglio: che a indagare sui presunti illeciti, commessi prima, dopo e durante le prove, è un pool di magistrati, sulla base di informative ritenute, quantomeno, plausibili, non trattandosi, purtroppo, di pure invenzioni o, peggio, di paranoiche manie di persecuzione, sofferte da un branco di sfigati, imbranati e scartati dalla competizione.

Tra i duemila, c’è chi, per esempio, non ha mai potuto prendere visione dei verbali di correzione, malgrado le richieste di accesso inoltrate al Miur e le attese pazienti e snervanti, trascorse proprio in compagnia di coloro che oggi, a giochi fatti, alzano la cresta e rivendicano diritti.

C’è chi, la notte dell’8 maggio si è trovato a strabuzzare gli occhi, dopo quaranta giorni e dintorni di agonia, su una griglia di valutazione somigliante più a una schedina del totocalcio, che a un atto amministrativo. Niente verbali, no: in cambio, voti centellinati al nanomillimetro, come distillati dai lambicchi di un alchimista sadico e buontempone.

C’è chi, inspiegabilmente, si è trovato davanti una prova in cui, dopo aver svolto tutti e cinque i quesiti, tutte e dieci le domande in lingua straniera, ha dovuto constatare di aver lasciato in bianco le risposte, quasi non avesse mai sfiorato la tastiera o l’elaborato svolto fosse evaporato tra gli umori autunnali di un ottobre ancora troppo sapido di sale e di sole.

C’è chi, pur avendo, per anni, gettato sangue e sudore sui libri – almeno tanto quanto ne hanno profuso i “nuovi Ds della Scuola italiana”, mandando all’aria affetti, famiglie, vacanze, vita pubblica e privata – vorrebbe capire dov’è che ha davvero toppato.

Divide et impera, certo, la logica è sempre la stessa. E loro, i futuri salvatori della Patria in pericolo, non hanno ancora neppure allungato l’alluce oltre l’uscio della “stanza dei bottoni”, che già si firmano come “il gruppo di nuovi Ds della Scuola italiana”. La esse – maiuscola, per carità – troneggia come un mausoleo al centro della sala.

Ebbene, a questo “gruppo di nuovi Ds della Scuola italiana”, idonei e non ancora vincitori, ma – evidentemente – già, per così dire, solleticati nell’orgoglio e nella vanagloria per lo status appena acquisito, si sente il bisogno insopprimibile di rispondere, in quanto insegnanti e in quanto ricorrenti, essendo – lo si vuole ribadire – duemila, circa, in tutta Italia: un esercito, non un manipolo o “un pugno di candidati”.