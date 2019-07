Concorso dirigenti scolastici, nomine Comitato Tecnico Scientifico sono pubbliche e visibili online! Lettera

Inviato da Giampaolo Squarcina – Spett.le Orizzonte Scuola, ho letto sul vs. sito il comunicato con il quale il DS in quiescenza Martano lamenta di essere stato inserito a sua insaputa nel Comitato Tecnico Scientifico del concorso per dirigenti scolastici.

I tempi del suo intervento sono quanto meno singolari, dal momento che:

1) il decreto di nomina del CTS è pubblico ed è visibile a tutti online: http://www.istruzione.it/alleg ati/2019/DECRETI_CTS.zip

Sarebbe un po’ come se io contestassi di non sapere dove devo sostenere la prova di un esame non avendo nemmeno letto la pubblica notifica della sede.

2) la famosa sentenza del TAR del Lazio del 2 luglio ha già chiarito che questo punto NON invalida minimamente il concorso. Cito testualmente:

“10.1. Al riguardo il Collegio sottolinea che: a) il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato essendo nominato in qualità di supplente (omissis) Il motivo va dunque disatteso.”

Tirare fuori la questione, in questo frangente, dunque, non fa che alimentare polemiche fuori luogo e generare ulteriore pettegolezzo che non giova sicuramente a nessuno degli interessati.

Grazie per l’attenzione.

Cordialmente

Concorso dirigenti scolastici, “MIUR mi ha inserito nel comitato tecnico a mia insaputa e non mi ha mai convocato”