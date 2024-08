Concorso Dirigenti scolastici, in arrivo nuovi ricorsi su valutazione titoli e stop sospensiva Di

Ancora ricorsi contro le procedure selettiva dei Dirigenti scolastici. Dopo le sospensive che hanno messo nel caos le assunzioni in via di svolgimento ottenute dai concorrenti del concorso ordinario, arrivano altre due azioni legali, preannunciate da comunicati stampa.

La prima procedura di ricorso partirà dal sindacato Anief che chiederà di “rivedere la graduatoria di merito dell’ultimo concorso riservato nel rispetto della valutazione dei titoli 30/30 e non in decimi come ridotto dal MIM. Lunedì sarà possibile aderire per farsi riconoscere il proprio punteggio corretto“. Così scrive il Presidente dell’associazione dei presidi sul proprio profilo Facebook

A questa, si associa anche la strategia dell’associazione europea Radamante che da lunedì avvierà “le procedure per far aderire al ricorso i vincitori e gli idonei dell’ultimo concorso straordinario e farli costituire in giudizio nei ricorsi in corso al Tar Lazio e Piemonte per annullare i decreti monocratici di sospensiva e salvare tutta la procedura concorsuale. L’adesione sarà anche utile – conclude il comunicato – per una eventuale costituzione in Consulta nel caso sia sollevato un sospetto di costituzionalità e mira a confermare le immissioni in ruolo autorizzate per il prossimo anno scolastico e le attuali graduatorie di merito”.

Nel frattempo gli USR, a seguito delle sospensive, si troveranno davanti ad una difficoltà operativa, tra posti disponibili per le assunzioni e lo stop da parte dei Tar in attesa del giudizio sul merito che arriverà non prima del 5 settembre. “Avevamo già avviato le procedure per l’inserimento dei nuovi dirigenti,” ha dichiarato a La Repubblica, Anna Paola Sabatini, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. “Ora siamo in attesa di indicazioni dal Ministero.”