Concorso dirigenti scolastici, il Consiglio di Stato ordina la ripetizione della prova per un blocco di 6 minuti. SENTENZA Di

Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche un blocco tecnico di soli 6 minuti durante una prova concorsuale può compromettere il principio di par condicio e giustificare la ripetizione dell’esame.

La Sezione VII, con ordinanza n. 2113 dell’11 giugno 2025, ha accolto l’appello di un candidato al concorso ordinario per dirigenti scolastici in Calabria, ordinando all’USR Calabria di far ripetere la prova scritta.

Il caso: blocco tecnico non recuperato compromette l’esame

Il candidato aveva sostenuto la prova scritta il 30 ottobre 2024 quando, nella fase iniziale dell’esame, la sua postazione informatica si è bloccata per 6 minuti. Nonostante l’intervento dell’esperto informatico presente in aula abbia ripristinato il funzionamento, il tempo perduto non è stato recuperato alla fine della prova. La circostanza ha alterato le condizioni generali di regolarità dell’esame e violato il principio di parità di trattamento con gli altri candidati.

Dopo la bocciatura, il ricorrente si è rivolto al TAR Calabria che inizialmente aveva rigettato l’istanza cautelare. Tuttavia, in sede di appello, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la fondatezza delle doglianze del candidato.

La decisione del Consiglio di Stato: par condicio violata

Il Consiglio di Stato ha motivato la propria decisione sottolineando che “risulta provato che il candidato non ha potuto fruire dell’intero tempo previsto per l’espletamento della prova concorsuale per cause a lui non imputabili”. I giudici hanno evidenziato come il mancato recupero dei minuti persi abbia impedito al candidato di completare alcune risposte, lesionando il suo diritto a godere, al pari degli altri concorrenti, dell’intero tempo previsto per lo svolgimento della prova.

L’ordinanza stabilisce che l’USR Calabria dovrà organizzare una nuova prova scritta per il candidato, garantendo tutte le condizioni di anonimato e imparzialità, particolarmente nella fase di correzione dell’elaborato.

In una nota, il legale del candidato, l’avvocato Massimo Vernola, osserva che “la pronuncia rappresenta un importante precedente che conferma come anche piccole irregolarità tecniche possano compromettere l’equità delle procedure selettive” e “censura il comportamento del Ministero dell’Istruzione per non aver assicurato le condizioni ottimali per l’espressione delle capacità del candidato”.