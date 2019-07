Concorso Dirigenti Scolastici, graduatoria in settimana. Circa 2.000 assunzioni

Concorso Dirigenti Scolastici: dovrebbe essere pubblicata a fine settimana la graduatoria dei vincitori. Nel frattempo il Miur ha inoltrato la richiesta dei posti su cui effettuare le assunzioni.

Graduatoria concorso

Con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto il Ministero aveva comunicato al Consiglio di Stato nella memoria in cui si chiedeva la sospensiva della sentenza TAR del 2 luglio, la graduatoria finale del concorso Dirigenti Scolastici – secondo le ultime notizie giunte in redazione – sarà pubblicata a fine settimana.

Posti per assunzioni

Sarebbero inoltre 1980 i posti richiesti dal Miur al MEF per le assunzioni dei nuovi Dirigenti.

Assunzioni che, per il nuovo concorso, dovranno avvenire con riserva. L’udienza per la discussione del merito della sentenza del TAR 2 luglio è stata infatti fissata per il 17 ottobre 2019.

A questo numero dovrebbero aggiungersi altre poche decine di posti relative al contenzioso in Sicilia e alla graduatoria del concorso 2011 in Campania.

Assegnazione sede ai vincitori

Ricordiamo che la graduatoria del concorso 2017 è nazionale. Ai vincitori sarà richiesto di indicare in ordine di preferenza tutte le regioni. Sulla base di ciò sarà effettuato lo scorrimento e poi assegnata la sede da parte del rispettivo USR.