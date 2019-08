Concorso Dirigenti Scolastici: finora 41 rinunce, si scorrerà graduatoria

Concorso Dirigenti Scolastici: sono 41 le rinunce pervenute ad oggi. Mancano ancora i dati di Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia. Come verranno gestite.

Le rinunce, come detto, sono 41:

Abruzzo 1

Basilicata (manca ancora il dato)

Calabria 2

Friuli V.G. 2

Emilia Romagna 1 (la firma effettiva avverrà nei prossimi giorni)

Lazio 1

Lombarda 7 (ma la firma proseguirà nei prossimi giorni)

Liguria 2

Marche 2

Molise 1

Piemonte 8

Puglia 1

Sardegna 0

Toscana 1

Sicilia 0

Umbria 2

Veneto 10

Gestione rinunce

Le soluzioni prospettate dal Miur per la gestione delle rinunce sono due: assegnare i posti a reggenza oppure scorrere la graduatoria.

Poiché i tempi per ripercorrere ex novo tutta la graduatoria sono troppo stretti, il Miur è orientato a procedere allo scorrimento della graduatoria, coprendo così tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2019/20.

Nelle prossime ore maggiori aggiornamenti.