Concorso Dirigenti Scolastici: ecco la graduatoria vincitori in Trentino

La Giunta provinciale trentina ha approvato oggi la graduatoria dei 30 vincitori del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Alcuni vincitori entreranno in servizio già a partire dal prossimo anno scolastico.

I posti disponibili sono 30 e saranno coperti nell’arco di 5 anni.

L’assessore all’istruzione Mirko Bisesti che ha dichiarato: ”Ringrazio la commissione esaminatrice che ha lavorato alacremente per concludere le operazioni concorsuali in tempo utile per poter assumere i nuovi dirigenti già a partire dal prossimo anno scolastico. Si tratta di professionisti dinamici e preparati – ha concluso Bisesti – che contribuiranno certamente ad apportare ‘nuova linfa’ alla nostra scuola. A loro va il mio augurio per una carriera foriera di soddisfazioni, nella consapevolezza del delicato ruolo educativo che andranno a ricoprire”