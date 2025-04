Concorso Dirigenti scolastici, crescono i ricorsi e le polemiche. Valditara: “Verifiche in corso, non tolleriamo opacità” Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un’indagine sulle possibili irregolarità legate al concorso per dirigenti scolastici, partendo dalla situazione emersa in Campania.

In particolare, su richiesta del Ministro Giuseppe Valditara, è stata sollecitata una relazione dettagliata alla Direzione scolastica regionale. A seguito dei primi elementi raccolti, la stessa Direzione ha deciso di sospendere le sessioni orali del concorso, che non erano ancora iniziate.

Impegno per la trasparenza

Il Ministero ha comunicato che valuterà le misure necessarie da adottare presso le sedi competenti, al fine di assicurare il rispetto delle regole e la trasparenza delle procedure concorsuali.

“Se dovessero evidenziarsi illeciti di rilievo penale – ha dichiarato Valditara – provvederò personalmente a segnalare alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei conti per i profili con rilievo erariale”, sottolineando inoltre che “non saranno tollerate opacità”.

Situazione nelle altre Regioni

Nell’ambito delle procedure concorsuali, il Ministero ha precisato che:

le commissioni d’esame vengono nominate a livello regionale e non da un organismo centrale;

e non da un organismo centrale; le prove orali stanno procedendo regolarmente nella maggior parte delle Regioni italiane.

In parallelo, è stato segnalato che sono attualmente in esame alcuni ricorsi legati alle prove scritte, in particolare in Lazio, Puglia e Calabria. In altri casi, come in Veneto e Abruzzo, i ricorsi già presentati sono stati respinti.

Monitoraggio continuo da parte del Ministero

Il Ministero ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente la situazione, a tutela sia dell’integrità del sistema scolastico sia dell’impegno dimostrato dai candidati. “Il Ministero continuerà a vigilare attentamente nell’interesse della scuola italiana e dei partecipanti, che con sacrifici ed impegno sostengono le prove concorsuali”, ha concluso il Ministro.