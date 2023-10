Concorso dirigenti scolastici, conto alla rovescia per il bando: prossima settimana decisiva? Lunedì 23 ottobre alle 15 riunione tra Ministero e sindacati Di

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito fa un passo in avanti significativo nel percorso verso l’organizzazione del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

Con meno di due anni trascorsi dalla pubblicazione del Regolamento, l’attesa per il bando di concorso cresce, con l’emanazione che ora sembra essere a portata di mano. La prossima settimana, in tal senso, potrebbe essere decisiva.

Lunedì 23 ottobre alle 15:00 informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito riguardo le procedure di reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

Sono previsti 587 posti a concorso per aspiranti dirigenti scolastici. Tuttavia, è da notare che le regioni del Molise e della Basilicata sono escluse da questa opportunità. La domanda di partecipazione sarà limitata a una sola regione, permettendo così una competizione più focalizzata e geograficamente ristretta.

Prova preselettiva

La prova preselettiva, della durata di 75 minuti, consisterà in 50 quesiti a risposta multipla, con un punto assegnato per ogni risposta corretta. Questa fase si svolgerà solo se il numero dei candidati sarà superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili. Una domanda emergente è se verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese in questa fase.

Prova scritta

La prova scritta prevede un tempo di 180 minuti per rispondere a 5 quesiti a risposta aperta, più 2 quesiti di lingua inglese. Con un punteggio massimo di 100 punti, la soglia per superare questa fase è fissata a 70 punti. Questa fase del concorso metterà alla prova la preparazione e la capacità di espressione scritta dei candidati.

Prova orale

Infine, la prova orale, della durata di 30 minuti, valuterà l’adeguatezza dei candidati per i ruoli di dirigenza, esplorando la loro conoscenza e comprensione delle dinamiche e delle sfide che i dirigenti scolastici affrontano quotidianamente.

La nostra offerta formativa

Corso di preparazione alle prove con simulatore per la preselettiva

Il corso nella sua interezza è composto da:

122 lezioni (290 ore di video lezioni)

slide di tutte le videolezioni

Simulatore per la prova preselettiva con 14000 domande, messo a disposizione dalla casa editrice Edises

I numeri della rivista online “La dirigenza scolastica” pubblicati nel 2021/22

200 pagine di aggiornamento normativo – Marzo 2023

Descrizione completa e acquisto (299 euro)

18 lezioni con tutor e 1.500 test aggiornati per affrontare la preselettiva e ripassare gli argomenti del concorso

Una serie di incontri delle quali sono presenti le registrazioni con test a risposta multipla ragionati e commentati più una batteria di 1500 test aggiornati all’ultima normativa. Lezioni utili per la preparazione rapida alla preselettiva e come strumento di ripasso.

Verranno inoltre forniti i file PDF contenenti tutte le domande trattate dal formatore, il file PDF contenente le risposte corrette, degli esercitatori per ripercorrere le domande trattate durante le lezioni e i simulatori delle aree tematiche trattate.

Tutti i contenuti resteranno a disposizione degli utenti fino alla conclusione di tutte le prove del concorso.

Descrizione completa e acquisto (199 euro)

Corso di preparazione alle prove con simulatore per la preselettiva + pacchetto 15 lezioni sincrone per prepararsi alla prova preselettiva

L’insieme dei due corsi ad un prezzo conveniente: 399,00€

Descrizione completa e acquisto