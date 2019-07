Concorso Dirigenti Scolastici, Bussetti: il 10 luglio si discute il ricorso al Consiglio di Stato

“Il 10 luglio verrà dibattuto il ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del TAR del Lazio”: è quanto ha affermato il ministro dell’Istruzione in merito al concorso DS in un dibattito sulla scuola organizzato alla Festa dei Treì.

Ne parla bergamonews.it

Il ministro ha detto che è doveroso tutelare le 2.200 persone che hanno superato il concorso in maniera corretta.

Si spera in una sospensiva in modo da immettere in ruolo dal 1 settembre e poi aspettare il giudizio di merito dei giudici.

Sulla scuola ha detto che il sistema che va sicuramente migliorato, che ha bisogno di riconquistare rispetto, attenzione e cura nei dettagli che governano la vita quotidiana degli insegnanti.