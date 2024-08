Concorso dirigenti scolastici, Anief: “Ricorriamo al Tar Lazio avverso la tabella illegittima adottata per la corretta valutazione dei titoli in 30/30 per la ridefinizione della graduatoria definitiva”

Sulla questione riguardante il concorso riservato ai dirigenti scolastici, Anief avvia il ricorso al Tar Lazio avverso la tabella illegittima adottata con Decreto dipartimentale del 9 agosto 2024 n. 2187, per la corretta valutazione dei titoli in 30/30 per la ridefinizione della graduatoria definitiva di cui al D.M. 107/23.

Rivendicato il rispetto dei criteri previsti dal DPR 487/94. Adesioni entro il 31 agosto.

Il ricorso nasce dall’evidente violazione della normativa laddove riserva fino al 30% della valutazione dei titoli nella formazione della graduatoria definitiva che interessa più di 2 mila candidati, per 519 posti disponibili, mentre l’intera procedura assunzionale, in questo momento, risulta sospesa per via di diversi decreti monocratici disposti dallo stesso Tar Lazio.

Per maggiori informazioni e aderire all’azione legale, cliccare qui