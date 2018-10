Concorso dirigenti scolastici, Anief al Miur: avviare procedure per prova scritta in Sardegna

Comunicato ANIEF – A causa dell’emergenza meteo, il 18 ottobre 2018, data in cui si doveva svolgere la verifica del corso-concorso DS, la prova, per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico, è stata rinviata. Trascorso ormai del tempo dalla data citata, bisognerebbe programmare le procedure concorsuali, ma ancora non vi è stata nessuna comunicazione.

Anief, nella giornata odierna, ha inviato al direttore dell’USR Sardegna, all’Ufficio di Gabinetto del Miur, al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane e al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, una nota con richiesta d’immediato avvio delle procedure del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017.

Infatti, alla luce del protocollo AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017907.17-10-2018 con il quale l’USR Sardegna ha rinviato a data da destinarsi le prove concorsuali, il giovane sindacato chiede l’indizione immediata delle prove e, vista la differente calendarizzazione rispetto alle prove nazionali, un sistema compensativo per i temi e i contenuti trattati nelle medesime prove.