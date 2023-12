Concorso dirigenti scolastici, a parità di punteggio si darà la precedenza ai candidati maschi. Cosa è previsto dal bando Di

Pubblicato il bando di concorso ordinario per la selezione di 587 dirigenti scolastici destinati a ricoprire ruoli nelle istituzioni scolastiche statali.

Le domande per partecipare al concorso possono essere presentate fino al 17 Gennaio 2024 alle 23:59.

Un aspetto distintivo di questo concorso è l’attenzione posta sull’equilibrio di genere. Il bando prevede l’applicazione di “quote blu” in specifiche regioni, tra cui Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. In queste regioni, il divario di genere supera il 30 percento, portando alla decisione di favorire il genere maschile, al momento meno rappresentato.

L’introduzione delle quote di genere si basa sul d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023, che mira a garantire l’equilibrio di genere nelle Pubbliche Amministrazioni. Nel settore scolastico, dove prevale il genere femminile, questa misura assume un’importanza cruciale. Le statistiche di dicembre 2022 evidenziano una predominanza femminile nel settore della dirigenza scolastica, giustificando l’adozione delle quote blu per raggiungere un equilibrio più omogeneo.

A differenza delle tradizionali quote rosa, che hanno sollevato meno dibattiti, le quote blu hanno suscitato una certa attenzione. Queste ultime, infatti, si applicano in caso di parità di punteggio, dando priorità al genere meno rappresentato in tutte le regioni italiane, a eccezione della Sardegna.