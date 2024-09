Concorso Dirigenti Scolastici 2023, esiti prova preselettiva sono PROVVISORI. Perché potrebbero cambiare Di

Concorso Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788: tutti gli Uffici Scolastici hanno pubblicato gli esiti della prova preselettiva, Gli USR hanno indicato il punteggio minimo per il superamento della prova. Tuttavia tale punteggio potrebbe ancora subire alcune variazioni.

I punteggi minimi per il superamento della prova preselettiva

Dalle comunicazioni degli USR questo il quadro

punteggio 35 Friuli Venezia Giulia Piemonte Veneto

punteggio 36 Emilia Romagna Lombardia Toscana

punteggio 37 Abruzzo Calabria Lazio Umbria Sardegna

punteggio 38 Liguria Marche Puglia

punteggio 39 Sicilia

punteggio 40 Campania

Chi supera la prova preselettiva

E’ l’ art. 6 comma 9 del Decreto a dirlo

“9. All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del

DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”

Perché potrebbe cambiare il punteggio minimo

Controllo titolo di accesso

Le commissioni si apprestano a controllare i titoli di accesso dei candidati che – sulla base di quanto finora emerso – avrebbero superato la prova preselettiva. Se il controllo darà esiti positivi (come ci auguriamo), tutto sarà confermato.

Le prove suppletive

Potranno essere disposte per eventuali candidate che per gravidanza e allattamento hanno chiesto il differimento della prova. Non sappiamo ancora quando saranno svolte, il numero per regione delle candidate coinvolte.

Queste due circostanze potrebbero determinare una variazione del punteggio minimo indicato per superare la prova. Nel caso si verificasse, gli Uffici Scolastici dovranno darne apposita comunicazione.

In linea generale non ci aspettiamo che le due circostanze possano ribaltare le situazioni fotograte il 23 maggio. Trattandosi di un concorso complesso, che presuppone una preparazione notevole, crediamo che gli aspiranti abbiano controllato più e più volte di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso.

Per quanto riguarda le prove suppletive invece il numero delle candidate che hanno richiesto il differimento potrebbe essere irrisorio. Tuttavia sono due dati dei quali bisogna ancora tenere conto.

Non c’è ancora la pubblicazione dei candidati ammessi alla prova scritta

Per queste ragioni non c’è ancora l’elenco dei candidati che saranno ammessi alla prova scritta. Saranno gli Uffici Scolastici regionali a pubblicarli, sia su INPA che sul proprio sito.

Superata la prova preselettiva, via alla preparazione della prova scritta