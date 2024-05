Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ecco chi ha superato preselettiva. AVVISI USR in aggiornamento [Campania punteggio minimo 40, Piemonte 35, Puglia 38] Di

Concorso Dirigenti Scolastici di cui al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023: ieri 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24.944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni.

Dal numero dei 24.944 bisogna sottrarre il numero di

coloro che non hanno partecipato per motivi personali o fortuiti

le candidate in gravidanza che hanno fatto richiesta di differimento della prova, in base alle indicazioni degli USR

coloro che erano dispensati dalla prova preselettiva (art. 20 comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Chi supera la prova preselettiva

Il meccanismo di ammissione alla prova scritta è indicato all’art. 6 comma 9 del Decreto –

“9. All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del

DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”

Ecco i punteggi utili a superare la preselettiva per ogni regione

Posti a bando:

Abruzzo 12

Calabria 11

Campania 34

Emilia-Romagna 28

Friuli-Venezia Giulia 11

Lazio 50

Liguria 6

Lombardia 156

Marche 14

Campania posti a bando 34 – Avviso USR 24 maggio: punteggio minimo per prova scritta è 40. Saranno perciò ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova

preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi (40 pt.), nonché i soggetti esonerati dalla prova. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta sarà pubblicato con successivo avviso.

Piemonte posti a bando 65 – Avviso USR 24 maggio: sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 35

Puglia posti a bando 32 – Avviso USR 24 maggio – punteggio utile: 38

Sardegna 11

Sicilia 26

Toscana 54

Umbria 5

Veneto 72

TOTALE 587

Marche posti a bando 14 – Avviso USR 24 maggio: sono ammessi alla prova scritta 42 candidati + 5 esonerati dalla preselettiva – punteggio minimo 38 –

La pubblicazione dei candidati ammessi alla prova scritta a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale

Saranno gli Uffici Scolastici regionali a pubblicare, sia su INPA che sul proprio sito l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta.

Superata la prova preselettiva, via alla preparazione della prova scritta

