Concorso Dirigenti Scolastici 2017, ancora circa 200 candidati da assumere. Se ne potrebbero aggiungere altri 1.000 con il Milleproroghe

Concorso Dirigenti Scolastici 2017: la procedura torna alla ribalta in seguito alla presentazione di alcuni emendamenti al Decreto Milleproroghe 2023 volti a riammettere alcuni candidati, se in possesso dei requisiti previsti e in seguito al superamento di determinate prove. Ecco il dettaglio, anche se la situazione è in divenire.

Concorso Dirigenti Scolastici 2017: ancora 184 candidati in graduatoria

Le graduatorie del concorso Dirigenti Scolastici 2017 stanno per esaurirsi: rimangono da assumere 184 candidati, cui si sommano 44 aspiranti della graduatoria Campania del 2011.

Quindi in totale 228 nominativi, numero molto basso che indurrebbe a pubblicare con immediatezza il nuovo bando 2023, dal momento che il Regolamento è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il rientro di alcuni partecipanti

Sulla base di due specifici emendamenti al Decreto Mille proroghe 2023 presentati dalla Sen. Bucalo (5.20) e dal Senatore Roberto Marti presidente della Commissione istruzione, Lega ( 5.21) la platea dei candidati ancora da assumere potrebbe ampliarsi.

Il testo del Milleproroghe è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre scorso, la votazione degli emendamenti è attesa per questa settimana. Entro il 27 febbraio il decreto dovrà essere convertito in legge.

Gli emendamenti per il concorso Dirigenti Scolastici, come indicato da Italia Oggi del 24 gennaio scorso, riguardano due categorie

coloro che non hanno superato la prova scritta e hanno presentato ricorso, con contenzioso in atto

coloro che hanno superato anche prova orale in virtù di un provvedimento cautelare, poi decaduto . Questi ultimi però potrebbero rientrare anche in virtù di un emendamento che dà valore all’anno di prova superato.

Per rientrare in graduatoria si prospetta un corso con prova finale da superare.

I docenti in questa situazione potrebbero essere un migliaio, da collocare in coda ai 228 candidati ancora da assumere.

Quali prospettive dal nuovo concorso Dirigenti Scolastici 2023

