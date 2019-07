Concorso Dirigenti, Bussetti: farò di tutto per assumere i vincitori a settembre

A settembre ci saranno i nuovi Presidi nelle scuole? Come procederà il concorso? Il Ministro Bussetti risponde a queste domande in una intervista del Corriere.it

“ Farò di tutto per assumerli, penso a quanto hanno lavorato e studiato per il concorso. Abbiamo presentato l’appello al Consiglio di Stato e chiesto anche la sospensiva di questa sentenza in via di urgenza. Se la nostra richiesta sarà accolta, procederemo ad approvare la graduatoria e ad assumere dal primo settembre i nuovi presidi nelle scuole” afferma il Ministro nell’intervista.

Le sentenze si rispettano

” E se poi il Consiglio di Stato dovesse confermare nel merito la decisione del Tar?” chiede la giornalista Gianna Fregonara.

“Le sentenze si rispettano – risponde il Ministro – Intanto confido che a settembre si possa iniziare l’anno con i nuovi dirigenti“.

L’iter dei ricorsi

Ieri c’è stati primo incontro al Consiglio di Stato sulla questione della sospensiva relativa alla sentenza del Tar Lazio che giorno 2 di luglio ha annullato il concorso a dirigente scolastico.

Se sarà data sospensiva si permetterà il completamento delle procedure concorsuali che al momento riguardano le prove orali e permetterà, così, agli attuali vincitori di poter essere assunti. L’assunzione, con molta probabilità, sarà con riserva, in attesa del completamento delle procedure dei ricorsi che potrebbero concludersi entro l’anno.