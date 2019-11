Concorso diplomati regione Campania: come sarà valutato nelle graduatorie ATA terza fascia

Graduatorie III fascia ATA: valutazione “Idoneità in concorso pubblico”

Un nostro lettore chiede

Salve, volevo chiedere un chiarimento. Secondo la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo d’istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo viene riportato nel punto 5) “idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali: Punti 1”

Io ho partecipato al Concorso della Regione Campania svoltosi nel mese di Settembre 2019 per assegnare 1225 diplomati alle seguenti mansioni:

– n. 187 unità presso la Regione Campania;

– n 18 unità presso il Consiglio regionale della Campania;

– e n. 1.020 unità presso gli Enti locali della Regione Campani che hanno aderito al Piano per il Lavoro.

Il fatto che io abbia partecipato al seguente concorso mi dà la possibilità di essere idonea al punto 5) ?

Nel caso vi siano dubbio Le rilascio l’allegato del Decreto Interministeriale.

La ringrazio per l’attenzione

di Giovanni Calandrino – Nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA è possibile valutare, per il profilo di AA, le “Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica” per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

Dopo aver visionato il bando a cui lei fa riferimento (Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018), a parere dello scrivente è possibile valutare solo quelle idoneità per il “Profilo istruttore amministrativo – Codice AMC/CAM”, considerato che è attinente al profilo di AA è un corso-concorso pubblico per esami, bandito dalla regione Campania.