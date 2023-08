Concorso collaboratori scolastici ex LSU: ecco in quali province si faranno le 590 assunzioni Di

Si è svolta ieri una riunione tra Sindacati e Ministero dell’istruzione e del merito in cui è stata presentata la bozza di decreto del concorso per i collaboratori scolastici ex LSU. La procedura sarà pubblicata a breve sul sito inPA e le domande potranno essere presentate in modalità online dal 17 agosto all’8 settembre 2023.

Finora erano noti i posti per regione, in totale 590

Dalla riunione di ieri sono note anche le province interessate dalle stabilizzazioni (fonte Anief):

Abruzzo: Chieti, L’Aquila, Teramo

Basilicata: Potenza

Calabria: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania: Avellino, Caserta, Napoli

Lazio: Frosinone, Rieti

Liguria: La Spezia

Lombardia: Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio

Molise: Isernia

Piemonte: Asti, Biella e Vercelli

Puglia: Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Sardegna: Cagliari

Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

Toscana: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Prato

Umbria: Terni

Veneto: Belluno e Venezia.

Chi può partecipare al concorso

Requisiti: