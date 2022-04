Concorso classi di concorso STEM, prova scritta: no carta e penna. Ecco cosa ha detto la Commissione nazionale Di

Concorso ordinario per la scuola secondaria: dal 3 al 5 maggio prossimi si svolgeranno le prove scritte della seconda procedura per le classi di concorso cosiddette STEM: A020, A026, A027, A028, A041. Si potrà utilizzare carta e penna durante lo svolgimento della prova, come già accaduto durante le prove del concorso STEM 1 durante l’estate 2021?

Si tratta del concorso indetto con D.D. n. 252/2022, per il reclutamento di personale docente delle classi di concorso STEM A020- A026-A027-A028-A041. Il calendario della prova scritta

Le prove scritte del concorso, che si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, avranno luogo nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

A020 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 027 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 041 martedì 3 maggio 2022 pomeriggio;

A 026 mercoledì 4 maggio 2022 pomeriggio;

A 028 – turno 1 giovedì 5 maggio 2022 mattina;

A 028 – turno 2 giovedì 5 maggio 2022 pomeriggio.

I candidati che si accingono a sostenere la prova scritta hanno richiesto agli USR di prestare particolare attenzione alle loro richieste, soprattutto per evitare eventuali difformità che potrebbero venire a crearsi se si demanda la decisione alla singola commissione.

Adesso è arrivata la risposta, contenuta in una nota pubblicata dall’USR Sardegna oggi 27 aprile 2022

In essa si legge

“In riscontro alle numerose richieste di chiarimento formulate dai candidati del concorso indetto con D.D. n. 252/2022, per il reclutamento di personale docente delle classi di concorso STEM A020- A026-A027-A028-A041, si comunica che in occasione delle prove scritte non sarà possibile l’uso di fogli di carta e penne da parte dei candidati stessi in quanto la Commissione nazionale nominata ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 326/2021 ha reso noto che i quesiti oggetto delle suddette prove sono

stati redatti in modo tale da non rendere necessario il loro utilizzo.

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati e sarà oggetto di trasmissione verso le Istituzioni scolastiche presso le quali si svolgeranno le prove scritte della procedura concorsuale in argomento.”

Analoga la nota pubblicata dall’USR Lazio.

Pertanto la risposta, come peraltro richiesto dal bando “madre” Decreto n. 25 del 3 gennaio 2022, arriva dalla Commissione nazionale, che fornisce anche un’ulteriore precisazione sulla natura dei quesiti.

A questo punto però ci si aspetta che il Ministero fornisca una risposta ufficiale, che possa essere letta da tutte le commissioni, attraverso le istruzioni operative per lo svolgimento della prova.

Quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta

Già da qualche giorno sono stati pubblicati i quadri di riferimento per la prova scritta e come sono suddivisi i quesiti per le classi di concorso che presentano più discipline.

Quadri di riferimento A020, A026, A027, A028, A041