Concorso Ata ex Lsu, Uil Scuola Rua segnala disservizi: “Il Ministero intervenga tempestivamente” Di

In una nota la Uil Scuola Rua segnala funzionamenti anomali riguardo la piattaforma dedicata alla procedura concorsuale per Ata ex Lsu

Nello specifico:

1) Scelta di una provincia priva di disponibilità di posti.

Il sistema, dopo aver prospettato al candidato la possibilità di scelta tra le varie regioni, propone province prive di disponibilità di posti. E’ il caso della regione Umbria nella quale la piattaforma consente come unica scelta la provincia di Terni nonostante risulti priva di disponibilità di posti. Viceversa, la provincia di Perugia, ove risultano la disponibilità di 5 posti, non può essere scelta.

2) Impossibilità scelta provincia.

Scegliendo la regione Marche, dalla funzione “selezionare la provincia”, è neutralizzata la scelta di una delle quattro province in cui vi è disponibilità di posti.

3) Dichiarazioni del servizio svolto.

La procedura concorsuale in essere dovrebbe garantire l’opportunità di concorrere nelle province con disponibilità di posti, anche a coloro che abbiano svolto servizio in province diverse. Il sistema richiede, come dichiarazione obbligatoria che: “la provincia selezionata è la stessa nelle quali prestavo la mia attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020”.

La Uil Scuola Rua chiede di voler, ognuno per le proprie competenze, intervenire al fine di regolarizzare la procedura.

Qualora la fase di ripristino della procedura informatica dovesse prolungarsi oltre giorno 2 settembre chiede, al fine di evitare compromissioni del diritto legittimo degli aspiranti di poter presentare in tempi congrui le istanze di partecipazione alla procedura selettiva di internalizzazione servizi – III fase assunzionale – di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione originariamente prevista per il giorno 8 settembre 2023.