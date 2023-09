Concorso ATA ex LSU: si concluderà nei prossimi mesi. Domande in scadenza l’8 settembre Di

Fino all’8 settembre è possibile inviare domanda di partecipazione alla terza procedura assunzionale del personale ATA ex LSU. Il concorso è riservato a coloro che sono stati dipendenti delle ditte di pulizia e hanno lavorato per almeno 5 anni nelle scuole statali.

Dalla guida del ministero i passi per compilare la domanda:

1. Accedere alla pagina principale della “Piattaforma Concorsi e procedure selettive”, con le proprie credenziali.

2. Compilare la domanda (utilizzando la funzione “Inserisci”)

3. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”)

4. Inserire, se necessario o dove richiesto, l’elenco dei documenti da consegnare contestualmente alla domanda

5. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione “Istanze -Domande presentate” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato.

Requisiti

La procedura è riservata al personale ex LSU che non abbia potuto partecipare all’iter concorsuale per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Si ricorda infatti che si tratta della terza procedura assunzionale.

Per partecipare sono necessari la terza media e un servizio di almeno 5 anni svolto presso scuole statali come dipendenti delle ditte di pulizia; più precisamente:

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

I posti

La procedura si svolge in 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, con la seguente suddivisione provinciale:

ABRUZZO:

Chieti

L’Aquila

Teramo

BASILICATA:

Potenza

CALABRIA:

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

CAMPANIA:

Avellino

Caserta

Napoli

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Gorizia

Pordenone

Udine

LAZIO:

Frosinone

Rieti

LIGURIA:

La Spezia

LOMBARDIA:

Bergamo

Como

Lecco

Lodi

Mantova

Monza e Brianza

Sondrio

MOLISE:

Isernia

PIEMONTE:

Asti

Biella

Vercelli

PUGLIA:

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA:

Cagliari

SICILIA:

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

TOSCANA:

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Prato

UMBRIA:

Terni

VENETO:

Belluno

Venezia

Il concorso si concluderà nel prossimi mesi

Come evidenziato dal MIM nella nota del 24 agosto sulla copertura dei posti ex LSU le procedure si concluderanno presumibilmente nei prossimi mesi.

Sui posti scoperti verranno attribuite le supplenze al 30 giugno 2024 con clausola risolutiva.

