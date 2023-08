Concorso ATA ex LSU, in quali regioni si svolge: Emilia Romagna, con 94 posti previsti dagli organici, non rientra Di

Fino all’8 settembre i candidati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per partecipare alla procedura selettiva per 590 posti di collaboratori scolastici ex LSU.

La procedura si svolge in 16 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, con la seguente suddivisione provinciale:

ABRUZZO:

Chieti

L’Aquila

Teramo

BASILICATA:

Potenza

CALABRIA:

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

CAMPANIA:

Avellino

Caserta

Napoli

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Gorizia

Pordenone

Udine

LAZIO:

Frosinone

Rieti

LIGURIA:

La Spezia

LOMBARDIA:

Bergamo

Como

Lecco

Lodi

Mantova

Monza e Brianza

Sondrio

MOLISE:

Isernia

PIEMONTE:

Asti

Biella

Vercelli

PUGLIA:

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA:

Cagliari

SICILIA:

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

TOSCANA:

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Prato

UMBRIA:

Terni

VENETO:

Belluno

Venezia

Rispetto ai posti previsti dalle tabelle degli organici ATA 2023-24 ci sono alcune differenze

Le regioni interessate erano 11 e non 16 come da bando e vengono escluse (?) l’Emilia Romagna e le Marche. Regioni che non erano invece presenti negli organici, rientrano nel bando e si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia.

Inoltre, si segnala che per la regione Umbria sulla piattaforma in cui si presenta domanda non è possibile selezionare la provincia, così che risulta impossibile concludere l’iter della domanda e inviarla. Il bug potrebbe essere momentaneo e/o interessare altre regioni.

I requisiti

La procedura è riservata al personale ex LSU che non abbia potuto partecipare all’iter concorsuale per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. Si ricorda infatti che si tratta della terza procedura assunzionale.

Per partecipare sono necessari la terza media e un servizio di almeno 5 anni svolto presso scuole statali come dipendenti delle dotte di pulizia; più precisamente:

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e hanno svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, relativo all’anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d’anno sono da considerare quale servizio effettivo.