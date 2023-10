Concorso ATA ex Lsu: è tempo di valutazione titoli, graduatorie ed esclusioni. Supplenze fino alle assunzioni Di

Proseguono le operazioni del concorso ATA ex Lsu, per il quale i candidati hanno potuto presentare domanda entro l’8 settembre. Si tratta della terza procedura assunzionale a seguito dell’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. Per tale finalità sono stati accantonati oltre 11mila posti di collaboratore scolastico.

Per quest’ultima fase assunzionale i posti a bando sono 590, suddivisi fra le seguenti regioni e province:

ABRUZZO:

Chieti

L’Aquila

Teramo

BASILICATA:

Potenza

CALABRIA:

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

CAMPANIA:

Avellino

Caserta

Napoli

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Gorizia

Pordenone

Udine

LAZIO:

Frosinone

Rieti

LIGURIA:

La Spezia

LOMBARDIA:

Bergamo

Como

Lecco

Lodi

Mantova

Monza e Brianza

Sondrio

MOLISE:

Isernia

PIEMONTE:

Asti

Biella

Vercelli

PUGLIA:

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA:

Cagliari

SICILIA:

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

TOSCANA:

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Prato

UMBRIA:

Terni

VENETO:

Belluno

Venezia

Per partecipare era necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entrol’8 settembre, e aver svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Il computo è effettuato sull’anno solare. In caso di mancata maturazione dell’anno, è valido il cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. Ai fini del calcolo degli anni necessari per il raggiungimento del requisito di partecipazione, relativo all’anzianità di servizio quinquennale, i periodi di sospensione obbligatoria del servizio in corso d’anno sono da considerare quale servizio effettivo.

Diversi Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando in queste settimane i decreti con le commissioni giudicatrici, tenute a valutare i titoli che i candidati hanno presentato, art. 6 c. 4 del DD 1391 del”11 agosto 2023.

Qualche Ufficio ha pubblicato l’elenco degli esclusi, Terni ha pubblicato il 4 ottobre la graduatoria provvisoria. Seguiranno gli altri Uffici.

Su posti ex Lsu supplenze da graduatorie ATA

Nel frattempo, fino a conclusione della procedura e fino a individuazione dell’avente titolo, sui posti scoperti lavorano gli aspiranti in graduatoria ATA, così come previsto dalla nota n. 50522 del 24 agosto 2023. Le supplenze sono fino al 30 giugno con clausola risolutiva.

Assunzioni

Il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, ove si liberino posti nella provincia di riferimento, stipula un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato

nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

Le assunzioni sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti di cui all’articolo 4 ed i contratti sono risolutivamente condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati.

Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova.