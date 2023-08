Concorso ATA ex LSU, 590 posti. Al via le domande: c’è tempo fino all’8 settembre. Tutte le info Di

Si apre una nuova opportunità per gli aspiranti collaboratori scolastici: al via la selezione di 590 collaboratori scolastici ex LSU. Le procedure per la presentazione delle domande saranno disponibili dal 17 agosto fino all’8 settembre 2023 (alle ore 23:59).

Il concorso è specificatamente indirizzato al personale che non ha avuto l’opportunità di partecipare alle selezioni precedenti a causa della mancanza di posti nella loro provincia di riferimento. Tuttavia, è fondamentale soddisfare alcuni criteri per essere ammessi. I candidati devono:

Detenere un diploma di scuola secondaria di primo grado entro la scadenza del termine di presentazione delle domande. Avere alle spalle almeno 5 anni, anche non consecutivi, di esperienza in servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche statali. Questo servizio deve includere gli anni 2018 e 2019 e può essere svolto come dipendente a tempo determinato o indeterminato presso imprese con contratti per tali servizi. Oltre a ciò, è necessario soddisfare i requisiti generali per l’impiego nelle amministrazioni pubbliche, come previsto dal DPR 9 maggio 1994, n. 487.

Una precisazione fondamentale: la domanda deve essere presentata per la provincia in cui i candidati erano impiegati nelle istituzioni scolastiche alla data del 29 febbraio 2020. La presentazione deve avvenire entro l’8 settembre 2023, in seguito alla pubblicazione del bando sul Portale InPa. possibile trovare ulteriori dettagli e l’avviso anche sui siti del Ministero e degli UU.SS.RR. pertinenti.

Coloro che saranno selezionati attraverso questa procedura verranno successivamente inseriti nella graduatoria nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto interministeriale 11 luglio 2023, n. 133.

I posti sono in totale 590. La procedura si svolgerà in 16 regioni, ovvero: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

Così ripartiti:

CAMPANIA 3

EMILIA ROMAGNA 94

LAZIO 272

LIGURIA 38

LOMBARDIA 68

MARCHE 31

PIEMONTE 25

SARDEGNA 12

TOSCANA 16

UMBRIA 5

VENETO 26

In particolare, la selezione si svolgerà nelle province di:

ABRUZZO:

Chieti

L’Aquila

Teramo

BASILICATA:

Potenza

CALABRIA:

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Vibo Valentia

CAMPANIA:

Avellino

Caserta

Napoli

FRIULI VENEZIA GIULIA:

Gorizia

Pordenone

Udine

LAZIO:

Frosinone

Rieti

LIGURIA:

La Spezia

LOMBARDIA:

Bergamo

Como

Lecco

Lodi

Mantova

Monza e Brianza

Sondrio

MOLISE:

Isernia

PIEMONTE:

Asti

Biella

Vercelli

PUGLIA:

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

SARDEGNA:

Cagliari

SICILIA:

Agrigento

Caltanissetta

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

TOSCANA:

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Prato

UMBRIA:

Terni

VENETO:

Belluno

Venezia

I posti fanno parte degli 11.263 posti totali congelati per la stabilizzazione del personale ex Lsu.