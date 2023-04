Concorso ATA ex LSU 2023, decreto di avvio inviato nuovamente ai Ministeri Di

Da settembre 2023 sono attese le assunzioni della terza procedura assunzionale ATA ex LSU. Il concorso è slittato al 2023 come previsto dal Milleproroghe. Durante la riunione svoltasi il 14 aprile tra Ministero dell’istruzione e del merito e Sindacati è emerso che il decreto di avvio è stato di nuovo inviato ai Ministeri interessati. Anche le altre due procedure sono state emanate con decreto del Ministero dell’istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze.

Per partecipare alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione (che ancora non si conosce);

aver svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Nei cinque anni richiesti devono essere compresi il 2018 e il 2019 (computo per anno solare).

In totale 590 posti, che anche le tabelle degli organici ATA 2023/24 presentano: 272 posti nel Lazio, 94 in Emilia Romagna, 68 in Lombardia, 38 Liguria, 31 Marche, 26 Veneto, 25 Piemonte, 16 Toscana, 12 Sardegna, 5 Umbria, 3 Campania.