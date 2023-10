Concorso ATA collaboratori scolastici ex LSU: 442 domande per 590 posti. Dal 27 ottobre al 2 novembre (da confermare) istanze graduatoria nazionale Di

La fase della presentazione delle domande per partecipare alla terza procedura assunzionale di lavoratori ex LSU, a seguito dell’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole, si è conclusa l’8 settembre. I candidati che hanno presentato domanda, secondo quanto riferisce la Cisl Scuola, sono stati 442, a cui aggiungere i 77 soprannumerari della procedura precedente, la seconda.

In totale gli aspiranti al ruolo come collaboratore scolastico di detta procedura sono 520, per un totale di posti disponibili di 590 in 16 regioni e solo in alcune province:

ABRUZZO: Chieti, L’Aquila, Teramo

BASILICATA: Potenza

CALABRIA: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

CAMPANIA: Avellino, Caserta, Napoli

FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Pordenone, Udine

LAZIO: Frosinone, Rieti

LIGURIA: La Spezia

LOMBARDIA: Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Sondrio

MOLISE: Isernia

PIEMONTE: Asti, Biella, Vercelli

PUGLIA: Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

SARDEGNA: Cagliari

SICILIA: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani

TOSCANA: Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Prato

UMBRIA: Terni

VENETO: Belluno, Venezia

Dal 27 ottobre domande graduatoria nazionale

Per poter essere assunti in ruolo i candidati devono prima inserirsi nella graduatoria nazionale. Le domande, presumibilmente, si potranno presentare dal 27 ottobre e saranno disponibili per una settimana. Sarà possibile scegliere la provincia o le province in cui si vuole essere assunti. Sarà altresì possibile optare per un part time.

Le assunzioni dovrebbero partire dal 1° dicembre e gli aspiranti saranno cancellati anche dalle graduatorie provinciali.

Con assunzioni, fine supplenze

Attualmente, sui posti ex LSU, in attesa della conclusione della procedura assunzionale, svolgono supplenza gli aspiranti delle graduatorie di istituto ATA. Le supplenze, al 30 giugno con clausola risolutiva, termineranno con l’assunzione del personale ex LSU. Si veda su tale punto la nota ministeriale del 24 agosto