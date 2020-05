Concorso ATA 24 mesi: domande entro 3 giugno. Tutti i bandi regionali

Gli Uffici Scolastici pubblicano sui propri siti internet i bandi di

indizione dei concorsi per soli titoli entro e non oltre il 4 maggio.

Nei bandi di concorso dovrà essere specificato che le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa, delle credenziali SPID.

La nota Ministero del 29 aprile 2020

ABRUZZO

OM 21 ATA rtf -addetto az agrarie 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -ass amm vo 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -assistente tecnico 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -collaboratore scolastico 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -cuoco 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -guardarobiere 2020.pdf

OM 21 ATA rtf -infermiere 2020.pdf

BASILICATA il bando

CALABRIA Il bando –

CAMPANIA Il bando –

EMILIA ROMAGNA – Il bando –

FRIULI VENEZIA GIULIA Il bando

LAZIO Il bando

LIGURIA – Avviso pubblicazione bando il 4 maggio –

LOMBARDIA – Bando

MARCHE – il bando

MOLISE Il bando –

PIEMONTE Il bando

PUGLIA Delega UST – il bando

SARDEGNA

TOSCANA il bando –

UMBRIA – il bando

SICILIA

VENETO il bando

Per essere ammessi alle suddette graduatorie permanenti, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS)

Naturalmente requisito fondamentale per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni. Ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi (le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) Prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Cosa s’intende per “profili dell’area immediatamente superiore”?

Significa che: un Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico o Cuoco o Infermiere o Guardarobiere, oltre a includersi al profilo professionale cui concorre, può inserirsi anche come Addetto alle Aziende Agrarie o Collaboratore Scolastico, perché profili immediatamente inferiori.