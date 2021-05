Concorso a cattedra materie scientifiche (Stem) 2021: la ripartizione dei 6129 posti regione per regione Di

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sostegni con il quale si avviano, tra le altre cose, le procedure per un concorso a cattedra rivolto alla copertura dei posti per le materie scientfiche. Secondo quanto previsto dal testo pubblicato in Gazzetta, i posti messi a bando per le materie STEM vengono raddoppiati. Infatti, i 3mila previsti nella bozza, sono passati a più di 6mila

A020 Fisica

Sono 282 i posti (quasi 2500 i candidati). Più posti disponibili in Lombardia (59), poi Emilia Romagna (35), poi Piemonte (29). Ecco tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti

Abruzzo 4

Basilicata 3

Calabria 3

Campania 17

Emilia Romagna 35

Friuli Venezia Giulia 8

Lazio 21

Liguria 8

Lombardia 59

Marche 14

Molise 3

Piemonte 29

Puglia 9

Sardegna 10

Sicilia 4

Toscana 24

Umbria 3

Veneto 28

Totale 282

A026 Matematica

Sono 1005 i posti disponibili (con oltre 8mila candidature). Più posti disponibili in Lombardia (192), in Emilia Romagna (110) e Toscana (101). Ecco tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti

Abruzzo 9

Basilicata 8

Calabria 36

Campania 77

Emilia Romagna 110

Friuli Venezia Giulia 23

Lazio 76

Liguria 38

Lombardia 192

Marche 39

Molise 10

Piemonte 93

Puglia 39

Sardegna 40

Sicilia 14

Toscana 101

Umbria 8

Veneto 92

Totale 1005

A027 Matematica e Fisica

Sono 815 i posti disponibili (con oltre 5mila candidature). Più posti ancora in Lombardia con 134, poi Campania con 102 e Toscana 96. Ecco tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti

Abruzzo 11

Basilicata 10

Calabria 42

Campania 102

Emilia Romagna 54

Friuli Venezia Giulia 11

Lazio 90

Liguria 27

Lombardia 134

Marche 23

Molise 11

Piemonte 65

Puglia 40

Sardegna 36

Sicilia 8

Toscana 96

Umbria 5

Veneto 50

Totale 815

A028 Matematica e Scienze

Sono oltre 3mila i posti disponibili. 717 i posti disponibili in Lombardia, 309 in Campania, 282 in Emilia Romagna. Ecco tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti

Abruzzo 37

Basilicata 47

Calabria 100

Campania 309

Emilia Romagna 282

Friuli Venezia Giulia 80

Lazio 232

Liguria 71

Lombardia 717

Marche 71

Molise 15

Piemonte 292

Puglia 139

Sardegna 144

Sicilia 86

Toscana 177

Umbria 35

Veneto 290

Totale 3124

A041 Scienze e Tecnologie informatiche

Sono 903 i posti disponibili (con più di 5mila candidati). Sempre Lombardia con più posti disponibili (186), poi Veneto (89) e Piemonte (87). Ecco tutto il prospetto regionale con la ripartizione dei posti

Abruzzo 11

Basilicata 4

Calabria 19

Campania 71

Emilia Romagna 83

Friuli Venezia Giulia 26

Lazio 47

Liguria 29

Lombardia 186

Marche 29

Molise 11

Piemonte 87

Puglia 54

Sardegna 33

Sicilia 42

Toscana 74

Umbria 8

Veneto 89

Totale 903

Prova scritta e prova orale. No valutazione dei titoli

La prova scritta, computer based, prevede 50 quesiti di cui

40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso,

5 sull’informatica

5 sulla lingua inglese.

ATTENZIONE: Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

SCARICA I PROGRAMMI PER LE CLASSI DI CONCORSO A26, A20, A27, A41

Non ancora noti i programmi per inglese (verosimilmente si presuppone una conoscenza a livello B2) e informatica.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università.

Segue la prova orale, per la quale il decreto non dice nulla, se non che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti

La prova orale del concorso ordinario prevede

La graduatoria: tiene conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021.

Chi può partecipare

Solo ed esclusivamente i candidati che hanno presentato domanda, entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto. Si tratta in pratica di quel concorso, ma con svolgimento snello in ragione del DL Brunetta del 1° aprile 2021 che permette di eliminare la preselettiva e portare in cattedra i docenti già a settembre 2021.

Il bando verrà modificato solo per portate le necessarie modifiche (ad es. inserire i programmi per inglese e informatica), ma non per nuove candidature.

Le sedi di esame

Esistono già, sono state individuate in inverno, proprio per la procedura del concorso ordinario.

Le commissioni

Dovranno essere aperti i termini per la presentazione delle candidature.