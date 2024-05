Concorso 2024 secondaria, candidato assente alla prova pratica può partecipare a quella orale (e viceversa)? Di

Concorso scuola secondaria di cui al DDG n. 2575/2023: sono in corso di svolgimento le prove pratiche e orali. Sono le singole commissioni a stabilire le date di convocazione. A partire da quelle diffuse, la situazione è estremamente variegata: alcune commissioni svolgono prima prova pratica e poi quella orale, altre viceversa. Questione di organizzazione, dipende dal numero di candidati, dalla calendarizzazione delle prove, dai laboratori a disposizione nelle scuole.

La prova pratica ha una durata variabile, dipende dalle classi di concorso

nell’allegato A al DDG n. 2575/2023 è specificata la durata: da 3 a 10 ore, a seconda la classe di concorso.

Prova pratica: prima o dopo quella orale

Le commissioni del concorso DDG n. 2575/2023 hanno autonomia di organizzazione. Alcune commissioni hanno convocato prima per la prova pratica poi per quella orale o viceversa, ma solo i candidati che hanno svolto la prova precedenti. Altre commissioni hanno convocato, con unica mail , sia per prova pratica che prova orale in due date differenti.

Un nostro lettore chiede

vorrei gentilmente sapere se una persona per la classe di concorso B016 non si presenta alla prova pratica può comunque sostenere la prova orale o ciò comporta l’esclusione dalla prova orale? Aspetto un Suo riscontro e La ringrazio già in anticipo

La mancata presentazione ad una delle due prove comporta automaticamente l’esclusione dall’intera procedura?

Gli avvisi già pubblicati da parte delle commissioni, portano in diverse direzioni. E’ infatti possibile fare esempi diversi

A027 Lazio: entrambe le convocazioni, prova pratica e prova orale sono rivolte ai candidati che hanno superato la prova scritta. Quindi non c’è un controllo preventivo.

B016 per le regioni Liguria e Friuli-Venezia Giulia invece ha svolto prima la prova pratica e la Convocazione prova orale è rivolta esclusivamente ai candidati che hanno sostenuto la prova pratica, consegnando l’elaborato richiesto.

Come si calcola il punteggio di prova pratica e prova orale

La commissione ha a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 punti per la prova pratica. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Pertanto, poniamo che al candidato assente alla prova pratica venga attribuito un punteggio di 0 punti (anche se attribuire un punteggio all’assente a nostro parere è sbagliato).

Lo stesso candidato ottiene 100/100 alla prova orale.

Il risultato dovrà essere la media aritmetica delle due prove, quindi nel caso del candidato in esame 50. Pertanto un punteggio che, in ogni caso, non gli consente di superare la prova.

E’ dunque corretto a nostro parere non convocare per la prova orale il candidato assente alla prova pratica in considerazione del fatto che neanche il massimo punteggio gli garantirebbe il superamento della prova.

E’ vero invece che, chi sostiene le due prove, può non raggiungere il punteggio di 70/100 in ciascuna perché il punteggio finale è dato dalla media aritmetica di entrambe. Quindi un 100/100 alla prova orale ad es. può compensare un 50 nella prova pratica, perché garantirebbe il raggiungimento di 70/100 complessivi.

Concorsi docenti 2024: programmi e prove. Come prepararsi. Lo speciale con tutte le info utili

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)