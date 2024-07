Concorso secondaria 2024, ecco le prime graduatorie [Aggiornato con B015 Piemonte e Liguria] Di

Concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le prime graduatorie. Quali sono i prossimi passaggi-

Le graduatorie di merito

Sono costituite dai candidati che dopo la somma dei punteggi di prova scritta, prova orale (+ eventuale prova pratica) e valutazione titoli, si collocheranno all’interno del numero dei posti a bando.

È prevista la riserva dei posti del 30% per i candidati con almeno tre anni di servizio negli ultimi dieci nelle scuole statali, di cui uno specifico, anche non consecutivi (che li abbiano correttamente indicati nella domanda e autocertificato laddove richiesto dalla commissioni).

E’ prevista l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le graduatorie pubblicate

EMILIA ROMAGNA

A003 – A052 –

FRIULI VENEZIA GIULIA

B025 –

LAZIO

B025 per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Toscana

LIGURIA

B011 – B015 –

LOMBARDIA

B013 – B018 + rettifica –

B025 –

PIEMONTE

AA56 Arpa

– B011 – B015 – B018 –

SARDEGNA

A039 –

B015 – 31 posti a bando – 30 vincitori – rimane 1 posto vuoto rettifica –

SICILIA

A039 per Sicilia e Sardegna

A052 –

AA56 – “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (arpa) per Sicilia e Piemonte

BE02 –

B013 –

TOSCANA

B025 –

ATTENZIONE: dai decreti ci rendiamo conto che probabilmente non è stato ancora controllato il titolo di accesso, o il possesso della riserva legge 68/99

Modalità eventuali ricorsi

Avverso il decreto di pubblicazione (di cui la graduatoria è parte integrante) è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico c/o l’Ufficio Scolastico Regionale.

Assunzioni nell’anno scolastico 2024/25

I candidati potranno partecipare alle immissioni in ruolo che saranno disposte per l’anno scolastico 2024/25 (non conosciamo ancora i numeri per classe di concorso). La Lega ha già presentato un emendamento per prolungare le immissioni in ruolo dai concorsi PNRR fino al 31 dicembre 2024

Se il candidato è già in possesso di abilitazione sarà assunto a tempo indeterminato, se invece avrà partecipato al concorso con il requisito dei 24 FCU o dei tre anni di servizio nel 2024/25 sarà assunto con supplenza annuale finalizzata al ruolo, previo superamento di anno di prova e formazione e apposito percorso abilitante da 30 o 60 CFU.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all'indirizzo

