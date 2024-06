Concorso 2023 in corso, quando le assunzioni? In autunno nuovo bando, nel frattempo da luglio le lezioni dei corsi abilitanti. RISPOSTE AI QUESITI Di

C’è tempo fino alle 23.59 del 24 giugno per presentare la domanda per l’inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026.

La redazione di Orizzonte Scuola organizza Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social. Ecco le risposte alle vostre domande nella puntata andata in onda venerdì 21 giugno alle 14:30.

Risponde Caterina Bufanini

I requisiti del concorso d’autunno saranno uguali a quelli del primo concorso della fase transitoria PNRR?

Allora, per quanto riguarda il prossimo concorso, quello che al momento è previsto da bandire in autunno, è importante ricordare che pubblicare il bando di un concorso non significa realizzarlo immediatamente. Ci sono una serie di tempistiche da rispettare. Già dallo scorso dicembre, è stato detto dai vertici del ministero che ci sarà un nuovo concorso per tutti gli ordini e gradi. I requisiti d’accesso e la struttura delle prove dovrebbero essere identici a quelli del concorso attualmente in corso, con una sola eccezione: per i docenti delle secondarie sarà possibile accedere anche con 30 dei 60 CFU abilitanti previsti.

Assegnazioni provvisorie. C’è qualcosa di nuovo rispetto a quanto già riportato sul nostro sito?

Al momento, non ci sono novità rispetto a quanto già comunicato. Siamo in attesa di una riunione, probabilmente decisiva per l’intesa. Entro questa settimana, il ministero aspetta le osservazioni delle singole forze sindacali. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.

Sui concorsi: potrà partecipare al prossimo concorso chi possiede 24 CFU?

Sì, i 24 CFU continueranno ad essere uno dei possibili requisiti per accedere ai concorsi fino alla fine della fase transitoria.

I 30 CFU per gli ITP, cosa succede per loro?

Per loro, sappiamo che il diploma sarà valido per l’accesso ai concorsi fino alla fine della fase transitoria. Dopo il 31 dicembre 2024, probabilmente sarà necessaria una laurea, ma non abbiamo ancora linee guida definite. Comprendo che questa incertezza sia difficile per molti, ma al momento non possiamo fornire informazioni più precise.

Ma se un candidato con un titolo di studio estero supera le prove del concorso è possibile che venga assegnato al ruolo previsto dal concorso?

Il titolo di studio estero deve essere riconosciuto in Italia. Se il ministero ha dato una risposta positiva, sì, è possibile. Altrimenti, senza il riconoscimento del ministero, non è possibile.

Ci sono speranze di essere chiamati per il ruolo se si è idonei dal concorso ordinario 2020?

Le graduatorie del concorso attualmente in corso avranno la priorità su quelle dei concorsi precedenti per quanto riguarda le immissioni in ruolo ordinarie. Molto dipenderà dal numero di posti autorizzati dal MEF, quindi la situazione varierà a livello locale. Non posso dare una risposta generalizzata al momento.

Con quale punteggio è possibile sperare nel ruolo per le regioni del nord con la mini call veloce?

È difficile fare una previsione specifica sui punti necessari. Le regioni del nord hanno spesso carenza di personale, soprattutto per il sostegno nella scuola primaria. La mini call veloce si applica quando la procedura ordinaria di immissione in ruolo è esaurita, quindi dipende da quanti posti rimangono vacanti e disponibili. Questo non si applica a tutte le classi di concorso o per tutti i gradi.

Dati i numeri dei candidati sul sostegno, sono superiori ai posti disponibili in ogni provincia d’Italia? Su questa classe di concorso ci sono posti disponibili?

Su ADSS, in alcune parti d’Italia le graduatorie sono già al limite della saturazione. La linea da seguire per il concorso dovrebbe essere simile agli anni precedenti, ma dipende sempre dalla zona specifica considerata. È difficile dare una risposta definitiva.

Se vengo immessa in ruolo da GPS e successivamente risulterò vincitrice di concorso, posso rifiutare il ruolo da GPS?

L’immissione in ruolo da GPS avviene solo se tutte le procedure di immissione in ruolo ordinarie sono esaurite. Se ricevi una nomina di supplenza finalizzata al ruolo da GPS, significa che non hai ottenuto il ruolo dal concorso.

Quando usciranno i percorsi abilitanti per triennalisti senza abilitazione?

I percorsi abilitanti sono attualmente in fase di pubblicazione o sono già aperti in vari Atenei. Consiglio di monitorare i siti degli Atenei di interesse per valutare le opportunità e l’articolazione oraria, soprattutto per chi lavora.

Potrò partecipare all’assunzione da prima fascia sostegno se ho titoli di specializzazione estero in attesa di riconoscimento? Cosa accade se presento comunque domanda anche se il titolo non è ancora riconosciuto?

Se il titolo estero non è ancora riconosciuto, non puoi candidarti per l’immissione in ruolo da prima fascia sostegno. Puoi candidarti per le supplenze, ma non per il ruolo fino a quando il ministero non ha validato ufficialmente il tuo titolo.

In Veneto il concorso secondaria va a rilento. Bandiranno un altro concorso quando ancora non sono espletate le prove orali di questo concorso?

Sì, la situazione in Veneto e in altre regioni non è omogenea. Ci sono difficoltà nella formazione delle commissioni e i tempi rischiano di accavallarsi. È possibile che il nuovo concorso venga bandito prima che le procedure dell’attuale concorso siano completate.

Sul sostegno ADSS Cci saranno immissioni in ruolo da prima fascia, visto che il numero di candidati è molto superiore ai posti disponibili?

Su ADSS (sostegno secondaria superiore), le immissioni in ruolo da prima fascia sono generalmente limitate, anche in relazione a quanto accaduto negli anni precedenti. È difficile prevedere con precisione, ma in generale il margine è più ristretto su ADSS rispetto ad altre classi di concorso o al sostegno primaria.

Quali procedure bisogna espletare per l’assunzione da GPS prima fascia o da mini call veloce? Sono specializzato nell’ottavo ciclo.

Per l’immissione in ruolo da GPS prima fascia, devi selezionare le preferenze per le supplenze e per l’eventuale immissione in ruolo. La mini call veloce entra in gioco se rimangono posti vacanti in una provincia, dopo l’esaurimento dei candidati in prima fascia sostegno. I candidati di altre province possono candidarsi per quei posti. Le modalità operative verranno aggiornate rispetto all’anno scorso, quando era necessario dimostrare di aver espresso tutte le preferenze possibili nella propria provincia.

Che senso ha fare un concorso in autunno se riduciamo già gli idonei da questo concorso? Ci sono speranze per un eventuale creatore di idonei?

Al momento, il ministero prevede l’assunzione solo dei vincitori del concorso. In passato, sono state incluse anche persone risultate idonee, ma non vincitori. È una questione che sarà affrontata a livello politico-sindacale. Nonostante la procedura concorsuale sia ancora in corso, non è da escludere che ci possano essere aperture in futuro, come è successo in passato.

Se ottengo un incarico da GPS e successivamente il ruolo da concorso, come si procede?

Se ottieni il ruolo da concorso dopo un incarico da GPS, dovrai abbandonare l’incarico da GPS. Questo scenario è problematico per la continuità didattica degli alunni e per l’organizzazione dei docenti. Speriamo che il ministero gestisca queste situazioni in modo da minimizzare i disagi.

L’abilitazione per chi è già abilitato sarà attiva anche per l’anno prossimo?

Sì, gli Atenei stanno già pubblicando i bandi per il secondo ciclo dei 30 CFU per i già abilitati o specializzati. Informati sui siti degli Atenei per le scadenze di iscrizione.

Chi è immatricolato al TFA nono ciclo può aspirare al ruolo?

Sì, fino al 2025 c’è la procedura di immissione in ruolo straordinaria da prima fascia. Anche chi si specializzerà alla fine del prossimo ciclo potrà aspirare alle supplenze finalizzate al ruolo da prima fascia.

Vanno alle GPS sostegno per le supplenze finalizzate al ruolo solo i posti che residuano dal concorso o ci sono e ci saranno altri posti?

Andranno solo i posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie, quindi dopo l’esaurimento delle GAE (ove presenti) e delle graduatorie dei concorsi. Non succederà in tutte le regioni d’Italia.

Quindi se non ho capito male, i posti a concorso andranno a GPS e non alle graduatorie di istituto?

I posti a concorso per il ruolo vanno ai vincitori del concorso. Se ci sono posti vacanti e disponibili non coperti, possono essere assegnati a supplenze anche dalle graduatorie di istituto, ma è un’eventualità rara.

Le graduatorie del concorso per ogni classe usciranno tutte insieme?

No, purtroppo no. Le graduatorie per le diverse classi di concorso usciranno in tempi diversi, a seconda del numero di candidati e della disponibilità di posti.

Parlo di sostegno, i posti liberi dopo la mobilità verranno integrati ai posti del concorso?

I posti rimasti liberi dopo la mobilità sono quelli vacanti e disponibili. Potrebbero essere integrati ai posti del concorso, ma dipenderà dall’approvazione del MEF.

Chi possiede 24 CFU, quale tipologia di percorsi abilitanti deve intraprendere? Tali percorsi danno abilitazione e accesso alla prima fascia del GPS anche se non si è vincitori di concorso?

Sì, i percorsi abilitanti una volta completati danno accesso alla prima fascia delle GPS. Chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 può chiedere il riconoscimento dei crediti e iscriversi al percorso da 60 CFU. Ogni Ateneo sta pubblicando i propri bandi con le indicazioni precise.

Rosalba chiede: chi ha superato la prova orale del concorso deve già ora inserire i tre punti GPS per il superamento?