Concorso 2024, classi di concorso ITP: come si svolgerà prova pratica e prova orale. Media dei punteggi Di

Concorso per la scuola secondaria, bando DDG n. 2576/2023. Come si svolge la prova pratica e la prova orale per le classi di concorso della tabella B, per gli insegnanti tecnico pratici?

Primo concorso fase transitoria PNRR

Il Titolo di accesso per ITP (classi di concorso della tabella B) è stato il diploma secondaria II grado specifico oppure abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso richiesta.

I posti a disposizione per classe di concorso sono indicati nel Decreto Direttoriale n. 78 del 17 gennaio 2024

N.B. Sono diversi rispetto a quelli presenti nel bando al momento della presentazione della domanda entro il 9 gennaio, naturalmente sono in più. Di conseguenza ci sono state modifiche anche per la riserva del 30% dei posti per i candidati con tre anni di servizio alle condizioni indicate nel bando, che superano le prove.

La prova scritta

Si è svolta e si svolgerà fino al prossimo 19 marzo.

Convocazione per la prova orale ed estrazione della traccia

Dove si svolge la prova orale

La prova orale si svolge nella regione per la quale è stata presentata la domanda, a meno che non ci siano particolari aggregazioni disposte dal Ministero. In questo caso l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale provvede all’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.

Prova orale concorso secondaria –

DDG n. 90 del 18 gennaio 2024

Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023 n. 2575

Decreto direttoriale n. 155 del 31 gennaio 2024

Avviso rettifica Allegato 1 del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 18 gennaio 2024 n 90. Rettifica aggregazioni relative alle classi di concorso A034, A040, A041, AB25 e AB55

Come si riceve la convocazione

Il calendario sarà stabilito dalla Commissione, sulla base della lettera estratta per l’avvio.

I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso

apposita pubblicazione sul Portale Unico del reclutamento e a mezzo di posta elettronica

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

La prova orale (e pratica)

I candidati che superano la prova scritta, accedono alla prova orale. Il programma da studiare, allegato al BANDO

La prova orale per i posti di ITP è volta ad accertare

le conoscenze e competenze sulla disciplina (ci saranno domande specifiche sugli argomenti della classe di concorso )

) nonché la capacità didattica efficace, anche con riferimento all’utilizzi dei dispositivi elettronici multimediali. A tal fine sarà richiesta una lezione simulata, con argomento estratto 24 ore prima.

Sarà valutata anche la capacità di comunicare in lingua inglese, livello B2.

Le domande disciplinari vengono preparate prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali ed estratte prima da ciascun candidato prima della prova stessa.

La durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà della durata complessiva della prova, che è di max 45 minuti.

La prova pratica

Per le classi di concorso della tabella B è prevista la prova pratica, che sarà predisposta dalla Commissione. Ecco per quali classi di concorso

N.B. Per la prova orale sono previste specifiche indicazioni per i candidati che hanno necessità di ausili o tempi aggiuntivi

Il risultato viene comunicato a ciascun candidato, al termine di ogni sessione di prova orale, attraverso il Portale Unico del reclutamento.

Valutazione delle prove e superamento

La commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Pertanto potrebbe superare la prova anche un candidato che non ha superato la prova pratica ma che ha svolto una buona prova orale (ad es. 60/100 nella prova pratica + 100/100 nella prova orale dà 80/100, prova superata).

La Commissione nazionale pubblicherà, almeno dieci giorni prima rispetto l’inizio della prova orale, la griglia di valutazione della prova ossia il range di punteggio da assegnare ad ogni parte della prova e i descrittori.

La graduatoria

Il punteggio è dato dalla somma di prova scritta, prova orale + valutazione titoli (max 100 + 100 + 50).

E’ formativa esclusivamente dai candidati che si collocano nel numero dei posti banditi. E’ prevista però l’integrazione della graduatoria per la copertura dei posti vuoti per rinuncia, fino alla totale assegnazione dei posti a bando.

La riserva di posti del 30%

In ottemperanza al decreto-legge 73/2021, è stata introdotta una riserva di posti del 30 percento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto 3 anni di servizio, di cui uno specifico, anche non continuativi presso le scuole statali nei 10 anni precedenti. La novità

Le risposte ai quesiti

