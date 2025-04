Concorso 2020, salgono a 166 gli idonei assunti in Toscana nel 2024/25 Di

L’USR Toscana ha rimodulato il contingente destinato alle immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/25, recuperando 53 posti che sommati ai 133 già assegnati portano a 166 le assunzioni concorsi DDG n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 relativamente agli idonei.

Come sono stati recuperati i 53 posti

Alcune procedure del concorso 2024 non potranno concludersi in tempo per il 10 dicembre 2024, unica circostanza che assicura l’assunzione entro il 31 dicembre 2024 a valere sull’anno scolastico 2024/25.

Pertanto questi posti vengono recuperati e destinati al contingente del 2024/25 e in particolare all’ultimo tassello della composita procedura adottata con allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2024.

Le procedure che non potranno concludersi in tempo sono

A018 (8 posti) A045 (8 posti), A046 (10 posti), A061 (7 posti), AB25 (5 posti), A001 (4 posti), A015 (2 posti)

L’USR ha comunque garantito le disponibilità per le immissioni in ruolo nel 2025/2026;

Ulteriori 9 posti derivano dall’esaurimento di alcune graduatorie, in seguito alle rinunce dei vincitori

Chi sarà assunto

i posti saranno destinati alle seguenti classi di concorso

GM 498/499/2020 Numero ruoli

AAAA 12

EEEE 35

A001 2

A049 2

AA24 2

La scelta è stata effettuata cercando di contemperare il giusto equilibrio tra numero di candidati e disponibilità; del procedimento sono state informate le organizzazioni sindacali.

Il provvedimento