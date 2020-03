Concorsi scuola, si continua a lavorare a stesura bandi ma riunione CSPI spostata a data da destinarsi

Concorsi scuola: il decreto Milleproroghe aveva posto come limite ultimo per la pubblicazione dei bandi il 30 aprile 2020.

Si tratta di una data che probabilmente non verrà rispettata, perché anche se i passaggi da compiere sono pochi, necessitano comunque di un po’ di tempo. E anche i sindacati chiedono di essere nuovamente ascoltati in merito.

Il Sottosegretario De Cristofaro afferma “Stiamo continuando a lavorare per quanto possibile alla redazione dei bandi. La riunione del Cspi per i pareri è stata rinviata a data da destinarsi”

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone “ha già dato nelle scorse settimane il via libera al decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione a bandire il concorso ordinario per 25mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, cui si aggancia il concorso straordinario per altri 24mila posti comuni e di sostegno.”

Dal punto di vista amministrativo manca però il parere del CSPI, particolarmente atteso per mettere un punto fermo tra le divergenze tra Ministero e sindacati.

A causa dell’emergenza coronavirus il CSPI ha dovuto rimandare la prima seduta prevista per il 4 marzo e anche la seconda per il 12, a data da destinarsi.

Dunque al momento tutto apparentemente fermo, perchè comunque si continua a lavorare.

Un dato importante sarebbe ad es. quello relativo ai posti liberi per classe di concorso e regione. Concorsi, in quali regioni e classi di concorso posti vacanti. Aggiunto Abruzzo [news ufficiali da USR]

A questi si aggiunge il concorso straordinario solo per il conseguimento dell’abilitazione disciplinare

