Concorsi scuola 2024, vanno presentati i titoli per la graduatoria: quali e quando. Seguire le indicazioni degli USR [IMPORTANTE]

Concorsi scuola 2024: si prosegue a ritmo spiegato nelle convocazioni per le prove orali che si svolgeranno, per la prima parte, entro luglio 2024. Si spera di poter pubblicare quante più graduatorie possibili per dare l’opportunità di partecipare alle immissioni in ruolo. Un lavoro complesso, da organizzare e gestire: servono concentrazione, disponibilità, ottimizzazione da parte delle commissioni. Il lavoro successivo alle prove è quello della redazione della graduatoria, per la quale occorre valutare i titoli.

I titoli valutabili (Allegato B)

I titoli valutabili per la graduatoria finale sono esclusivamente quelli dichiarati nella domanda presentata, sia per il concorso infanzia e primaria DDG n. 2575/2023 che secondaria DDG n. 2576/2023, entro lo scorso 9 gennaio.

Non è possibile inserire nuovi titoli, neanche se già in possesso ma dimenticati all’atto della compilazione della domanda.

Non è infatti prevista una riapertura né una integrazione rispetto a quanto dichiarato. Sarà possibile solo rettificare dichiarazioni rese (ad es. una data sbagliata, un dato mancante di un titolo dichiarato) ma non far comparire titoli non presenti a sistema.

I titoli valutabili sono quelli indicati nell’allegato B infanzia e primaria – allegato B secondaria –

La valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i cinquanta punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo

I bandi affermano

“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto.”

Le indicazioni degli USR: quali documenti portare per la valutazione dei titoli

Di cosa hanno bisogno le Commissioni per la valutazione dei titoli?

Le indicazioni, su questo argomento, non sono uguali tra le varie Commissioni pertanto il nostro consiglio è quello di seguire attentamente e scrupolosamente quanto richiesto dalla Commissione di riferimento per la propria classe di concorso /posto di insegnamento.

Riportiamo alcuni esempi, che non hanno la pretesa di essere esaustivi delle richieste complessive.

Copie conformi agli originali di tutti i titoli dichiarati

E’ quanto richiesto ad esempio da USR UMBRIA (es. B016) e USR Basilicata (es.- EEEE) e USR Puglia (es. A041)

“Nel giorno fissato per la prova orale i candidati consegneranno alla Commissione copie conformi agli originali di tutti i titoli dichiarati nell’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto al fine di consentire una rapida e corretta valutazione degli stessi da parte della medesima nella fase successiva, in caso di superamento della prova orale. Si evidenzia che possono essere oggetto di valutazione solo i titoli dichiarati nell’istanza.”

titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva

Queste le indicazioni dell’USR Emilia Romagna (es. B017)

“Le Commissioni (art. 10 comma 5 D.D. 2575/2023) valutano i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine, il candidato che ha sostenuto la prova orale presenta al Dirigente preposto all’USR competente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell’esito della prova orale.

Al fine di accelerare la procedura, questo Ufficio Scolastico Regionale ha previsto che la Commissione, al termine di ogni prova orale, abbia cura di consegnare al singolo candidato un documento con il quale la Commissione invita il candidato a presentare la documentazione relativa ai titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della redazione della graduatoria.

Questo Ufficio Scolastico Regionale, sempre ai fini della massima celerità della procedura concorsuale, ha altresì previsto la possibilità per i candidati di presentarsi già in sede di prova orale con gli eventuali titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione al fine di consegnarli direttamente alla Commissione giudicatrice, che procederà a rilasciare ricevuta di quanto consegnato.

Resta fermo, ovviamente, il diritto dei candidati di presentare i titoli di cui sopra entro e non oltre quindici giorni dallo svolgimento della prova orale”

L’USR Sardegna assegna 5 giorni, e non 15, per la presentazione dei titoli non autocertificabili.

L’USR Piemonte specifica alla data del 14 giugno per le classi di concorso A009 -A010 -A018 -A061 -B015 -B018 -B023

i candidati che nella prova orale (colloquio + prova pratica) conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100, sono tenuti alla presentazione dei titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, quali:

• titolo di studio, abilitazione specifica conseguita all’estero, per la verifica del conseguimento attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso (punti A.1.1, A.1.2 e A.1.3 Allegato B del DM 205/2023);

• certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del DM 3889/2012, esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto (punto B.4.12 del DM 205/2023);

• servizio prestato

o nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 76/2005 relativi al sistema di istruzione e formazione professionale

o nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128

o nei percorsi di istruzione dei Paesi UE al fine della riconducibilità alla specificità̀ del posto o della classe di concorso (punto C.1 Allegato B del DM 205/2023)

L’USR Lazio fornisce alcune indicazioni

Non dovranno essere presentati i titoli che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, ad esempio:

• abilitazioni specifiche;

• titoli di specializzazione conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero;

• titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento conseguiti presso università italiane statali o non statali riconosciute dal Ministero o presso istituzioni scolastiche italiane statali o paritarie;

• titoli di servizio (come precisato dall’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica).

Ai fini dell’elencazione completa dei titoli da non presentare, in quanto già documentati con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, si rinvia ai citati artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

documentazione per la riserva del 30% (tre anni di servizio)

L’USR Sardegna ad es. chiede anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la fruizione della riserva di cui all’art. 13, comma 9 del D.M.205/2023 ( servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”) CON consegna il giorno della prova orale alla commissione ovvero, entro 5 giorni.

documentazione titoli di precedenza Legge ex 68/1999

L’USR Campania richiede nel giorno della prova orale

i titoli dichiarati in domanda, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva;

la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la fruizione della riserva di cui all’art. 13, comma 9 dei D.M.205 e 206 -2023 (servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”);

la documentazione dei titoli di precedenza di Legge ex 68/1999, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

La riserva per il Servizio Civile Universale

Alcuni USR cominciano a fornire indicazioni anche per l’invio della documentazione per usufruire della riserva per Servizio Civile Universale

Perché queste indicazioni sono importanti

I candidati che non rispetteranno queste indicazioni, che vengono inserire nella convocazione o pubblicate sui siti dei rispettivi USR e quindi hanno valore di notifica a tutti gli effetti, potrebbero vedersi invalidati alcuni titoli dichiarati nella domanda. Si consiglia quindi di prestare attenzione a ogni aspetto del concorso, perché sono tutti importanti per arrivare al traguardo.

Titolo di accesso ancora non controllato

Rileviamo che le Commissioni hanno dato precedenza all’avvio delle prove pratiche e orali, in modo da garantire la pubblicazione delle graduatorie in tempi rapidi. Pertanto l’accesso dei candidati avviene con riserva, in attesa della valutazione del titolo di accesso.

Ripercorriamo inoltre quali indicazioni avevamo fornito, nel periodo di compilazione della domanda, sui titoli

