Concorsi scuola 2024, prova pratica e orale: elenco convocazioni AGGIORNATO

Concorso scuola 2024: come preventivato, già da aprile le prime convocazioni per le prove orali. Esaminiamo i primi AVVISI pubblicati per sottolineare alcune particolarità e proporre alcuni ragionamenti.

Gli Avvisi di convocazione già pubblicati (N.B. L’elenco potrebbe non essere aggiornato in tempo reale)

Si consiglia inoltre di controllare sempre la casella di posta per eventuali aggiornamenti.

N.B. Questo naturalmente non vuol dire che in questi giorni tutte le commissioni convocheranno per le prove orali ad aprile. Il concorso, sia per infanzia primaria che scuola secondaria, è una procedura complessa a partire dal fatto che le commissioni operano senza esonero di servizio. Quindi ci saranno probabilmente classi di concorso per cui sarà più semplice organizzare le prove orali (e pratiche per le classi di concorso previste), altre per le quali si dovrà attendere di più.

Ecco cosa dicono gli Avvisi

Si tratta appunto di AVVISI, pubblicati sia sui siti dei rispettivi Uffici Scolastici regionali, sia su InPA. (il sito di riferimento è quello in cui si dovrà svolgere la prova orale)

La convocazione viene invece inviata singolarmente alla mail indicata nella domanda. Essa contiene

voto conseguito nella prova scritta

sede data e ora di svolgimento della prova orale

I candidati ricevono la convocazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

Gli avvisi non contengono gli elenchi dei candidati, quindi è difficile capire anche quanti saranno i candidati per classe di concorso nella regione di interesse.

Le prove orali (e pratiche per quelle classi di concorso che le prevedono) hanno inizio da metà aprile. Ogni Commissione stilerà il calendario a partire dalla lettera estratta in seduta pubblica.

Estrazione traccia

Gli Avvisi pubblicati presentano un dato comune: citano il bando, in cui è espressamente indicata la possibilità di non essere presenti nella giornata dell’estrazione della traccia ma avvertono: “L’Amministrazione scolastica (e la Commissione di Valutazione) non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.”

Per questo motivo la presenza viene caldamente incoraggiata.

Alcuni Avvisi contengono poi un’ulteriore possibilità: la delega a personae di fiducia (attenzione, se si volesse scegliere questa modalità bisogna accertarsi che la commissione accetti e abbia esplicitato questa possibilità, in quanto non espressamente contemplata nel bando). Seguono le istruzioni per una corretta delega.

Cosa bisogna portare

I candidati devono portare con sè

documento di riconoscimento e codice fiscale in corso di validità

Assenza

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Per eventuali slittamenti della prova orale dovuti a giustificati motivi bisogna richiedere alla commissione se sia possibile una eventuale modifica del calendario. Non è scontata a priori, ma non è preclusa neanche la possibilità contraria, ferma restando la valutazione da parte della commissione dei motivi a supporto della richiesta.

Pubblicate le griglie di valutazione per la scuola secondaria + sostegno

Il Ministero ha pubblicato le griglie di valutazione per prova orale per classi di concorso posti comuni e sostegno della scuola secondaria (classi di concorso con solo prova orale – classi di concorso con prova orale e pratica – posti di sostegno – classi di concorso inglese).

E’ infatti importante che ogni candidato si rechi alla prova consapevole del peso che avrà ogni singola parte della prova orale, dalla lezione simulata alla parte disciplinare alla conversazione in lingua inglese B2 e quali altri criteri saranno determinanti. Per la scuola primaria inoltre bisognerà stabilire il punteggio valido per poter acquisire l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

Concorso 2024 secondaria: ecco come si svolgerà prova orale, i programmi e in cosa consisterà. Griglia di valutazione dirà i punteggi

Pubblicate le griglie di valutazione per infanzia primaria + sostegno

Il Ministero ha pubblicato anche le griglie di valutazione per infanzia primaria + posti di sostegno.

Le risposte ai quesiti

