Concorsi scuola 2024, prova scritta: chi sarà assente non potrà "recuperare". Non sono previste suppletive, chi potrebbe rinviarla

Concorsi scuola 2024: le prime due procedure sono state bandite con DDG n. 2575/2023 per la secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria. Le domande di partecipazione sono state presentate entro lo scorso 9 gennaio. Adesso si attende la data della prova scritta.

Le date delle prove scritte

Il Ministero pubblicherà il calendario delle prove scritte sul portale InPA. Parliamo al plurale perché la prova si svolgerà in più giornate. Innanzitutto non potrà esseri coincidenza tra le prove di infanzia primaria e secondaria, perché trattandosi di due bandi distinti il candidato avrebbe potuto presentare per ciascuno di essi.

La distribuzione in più giornate dipenderà anche dal numero di domande presentate, che risultano essere in totale 374.000 (300.000 per la scuola secondaria, 70.000 per infanzia e primaria).

Le date sono stabilite dal Ministero a livello nazionale, gli USR dovranno solo curarsi di predisporre l’abbinamento candidato – sede ma non potranno modificare il calendario.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet.

Il candidato, dal Portale Unico del reclutamento, potrà accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Chi non potrà essere presente sarà escluso

I bandi specificano “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale”

Quindi chi sarà assente perderà la possibilità di partecipare (se ne riparlerà al prossimo concorso, il cui bando è atteso per settembre /ottobre 2024).

La partecipazione è comunque garantita per

le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento

Le candidate dovranno seguire le istruzioni indicate nei bandi per comunicare la data presunta del parto o la data di nascita del

bambino/a.

Non sono previste prove suppletive

Il Ministero stabilirà delle date e non fornirà un calendario di eventuali prove suppletive. Nei precedenti concorsi (straordinario di cui al DDG n. 510 del 23 aprile 2020 e ordinario dell’aprile 2020) le prove suppletive sono state disposte in seguito a pronunciamento del Giudice, per i candidati impossibilitati ad essere presenti nel giorno indicati causa isolamento o quarantena Covid 19.

Risposte a quesiti

Alcuni quesiti proposti a [email protected]

La mia domanda è: nel caso in cui il giorno della prova non potrò presentarmi perché ho un problema di salute presentando un certificato medico si può spostare la data?

Come indicato, il Ministero non prevede prove suppletive.

Nel caso in cui a causa del problema di salute si è impossibilitati a raggiungere proprio un’altra provincia si può con un certificato medico chiedere di svolgere la prova nella propria provincia di residenza? Grazie

La risposta in linea generale è negativa, a meno che non si rientri in categorie ben precise. Ad es. l’USR Sicilia prima della pubblicazione dell’abbinamento candidato – sede per il recente concorso per ed. motoria alla primaria la cui prova scritta è stata svolta lo scorso 15 dicembre, ha diffuso un Avviso

“avverrà sulla base dell’ordine alfabetico dei partecipanti/codice meccanografico istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle prove scritte del 15.12.2023 del concorso indicato in oggetto, l’Amministrazione si riserva di accogliere eventuali richieste di assegnazione della sede concorsuale viciniore esclusivamente in presenza di comprovate ragioni (disabilità grave personale, stato di gravidanza, esigenze di allattamento).

Nell’istanza dovrà essere debitamente rappresentata l’esigenza a supporto della richiesta, allegando la relativa certificazione medica, nonché l’ordine di preferenza delle province di possibile assegnazione.

Su questo punto bisogna quindi richiedere all’Ufficio Scolastico se ricorrono le condizioni per poter usufruire della scelta della provincia in cui svolgere la prova.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)