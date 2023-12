Concorsi scuola 2023: i requisiti di accesso. RISPOSTE AI QUESITI Di

Concorsi scuola 2023: banditi con DDG n. 2575 e DDG n. 2576 del 6 dicembre 2023 rispettivamente per la scuola secondaria e infanzia primaria. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 9 gennaio ore 23:59. Sono ancora tanti i dubbi circa i requisiti di accesso.

Risposte ai quesiti

I quesito

Ho una laurea in scienze biologiche, vecchio ordinamento, e un diploma magistrale conseguito nel 1991 (abilitante). Possiedo i requisiti giusti per il concorso secondaria?

Ho una grande confusione in merito ai 24 CFU e chiedo a voi un aiuto. Attualmente sono in servizio per nomina da GPS. Attendo riscontro e cordialmente saluto.

La lettrice non è in possesso dei requisiti di accesso per il concorso scuola secondaria. La laurea, da sola, infatti non è sufficiente.

Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Concorso scuola secondaria 2023: chi ha solo la laurea è escluso. Ecco quando potrà partecipare

Il diploma magistrale inoltre non sostituisce i 24 CFU, come abbiamo chiarito.

Concorso scuola secondaria 2023, i 24 CFU non possono essere sostituiti da abilitazione per altro grado

La lettrice, se lo ritiene opportuno, può partecipare al concorso per infanzia e primaria, poiché il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 è uno dei requisiti di accesso per tali ordini di scuola.

Vuoi prepararti con noi?

II quesito

Non riesco a capire se si può partecipare al concorso ITP con il solo diploma. Per mio figlio, al momento ha solo il diploma di ITIS informatico, non ha i CFU

Abbiamo affrontato il “disorientamento” per l’accesso al concorso come ITP in questo articolo, con guida alla lettura del bando

Concorso docenti secondaria, il titolo di accesso per ITP è il diploma (o l’abilitazione). CONFERMATO

III quesito

Mi permetto di scrivervi per avere alcune delucidazioni in merito al bando per il nuovo concorso docenti

– i 3 anni di servizio devono essere solo in scuola pubbliche? Paritarie sono escluse?

– i 3 anni devono essere stati svolti negli ultimi 5 o 10 anni?

– con “24 CFU” cosa si intende?

La mia situazione è questa: docente di spagnolo da 15 anni, quasi sempre in scuole paritarie (4 anni in scuola statali ma questi 4 anni sono diluiti in 10 anni) . Laurea specialistica in lingue e letterature straniere

I tre anni di servizio richiesti come requisito di accesso sono validi solo se svolti nelle scuole statali (uno dei tre anni deve essere specifico per la classe di concorso richiesta) e nel periodo 2018/19 – 2022/23. Questo è l’unico arco temporale da considerare.

Si parla anche di “tre anni di servizio negli ultimi dieci” ma in quel caso il requisito vale per accedere alla riserva dei posti, per chi supera tutte le prove del concorso. Pertanto non va considerato requisito di accesso al concorso.

I servizi svolti nelle scuole paritarie non concorrono al raggiungimento dei tre anni.

I “24 CFU” sono i CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 che fino al 31 ottobre 2022 hanno costituito il requisito minimo per l’accesso a concorso/graduatorie.

In base a quanto esposto, non ci sono i titoli di accesso al concorso.

IV quesito

Vorrei capire come potrei partecipare al concorso scuola 2023 con la laurea in psicologia vecchio ordinamento.

Non può partecipare al concorso DDG n. 2575/2023. Solo la laurea non costituisce requisito di accesso. in questo caso il percorso dovrà essere 30 CFU + concorso + 30 CFU.

Consigliamo alla collega di

verificare se la laurea conseguita è titolo idoneo all’insegnamento o necessita di CFU integrativi in base al DPR 19/2016 e dm 259/2017

monitorare avvio percorsi abilitanti da 30 CFU per requisito di accesso al concorso. Percorsi abilitanti docenti 60 e 30 CFU, le Università che attivano i corsi e per quali classi di concorso [ELENCO AGGIORNATO]

V quesito

Nella mia regione, il Molise, per le classi di concorso alle quali potrei accedere, ovvero la A001 e la A060, non ci sono posti previsti dal bando. La domanda è, posso sostenere lo stesso il concorso o devo aspettare il prossimo?

Se non decide di cambiare regione, non può attendere. Non si può infatti scegliere regione con 0 posti. Lo abbiamo spiegato in questo articolo

Altra domanda. Per la A017, invece, sempre in Molise, ci sono 2 posti disponibili. Io, però, finirò il master per questa classe di concorso a febbraio. Posso iscrivermi al concorso con riserva del titolo?

No, i titoli di accesso devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda indipendentemente da quando si svolgeranno le prove o da quando avverrà l’assunzione. Si fotografa la situazione al 9 gennaio 2024 ore 23:59 Bandi concorsi 2023. Il titolo di accesso deve essere conseguito entro il 9 gennaio 2024 e anno scolastico 2023/24 non conta. CHIARIMENTI

Vuoi prepararti con noi?

Ecco i requisiti di accesso completi

Requisiti di accesso concorso scuola secondaria

per i posti comuni, bisogna avere almeno uno dei seguenti requisiti:

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso Cosa controllare per il titolo oppure

tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure

laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Ecco cosa bisogna indicare per i 24 CFU [IMPORTANTE]

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con

laurea di primo livello + abilitazione oppure

diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Per i posti di sostegno, invece, è necessario avere, oltre al titolo di accesso completo alla classe di concorso, il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).

Tutte le info sul concorso docenti scuola secondaria

Concorso docenti secondaria, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Requisiti per partecipare e prove. Con VIDEO TUTORIAL

Requisiti di accesso concorso scuola infanzia e primaria

per il posto comune, è necessario avere uno dei seguenti requisiti:

per primaria diploma magistrale per i posti comuni della scuola primaria conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;

diploma magistrale per i posti comuni della scuola primaria conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; per i nfanzia diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria

analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente oppure

Per accedere ai posti di sostegno sia infanzia primaria, è necessario possedere, oltre ai requisiti precedenti per il posto comune, il diploma di specializzazione conseguito ai sensi del DM n. 249/2010 per il grado richiesto (il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento).

Tutte le info sul concorso docenti 2023 infanzia e primaria

Concorso docenti infanzia e primaria, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Chi può partecipare e come si svolgeranno le prove

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)