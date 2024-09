Concorsi Pnrr docenti, parte degli idonei fuori graduatoria di merito “ripescati” per via delle rinunce. Anief: non basta, confermiamo la linea dei ricorsi

Per alcuni dei docenti candidati al ruolo risultati idonei al concorso Pnrr, ma rimasti esclusi dalle graduatorie di merito, si apre un piccolo spiraglio: in alcune province, gli Uffici scolastici stanno comunicando che in caso di rinunce da parte degli idonei collocati primi in graduatoria, considerati vincitori, gli idonei in un primo momento rimasti fuori potranno essere ripescati per le immissioni in ruolo.

Uno degli Usr che in queste ore lo ha comunicato con un nota ufficiale, ad esempio, è stato quello della Toscana: l’Ufficio scolastico ha reso pubblico, riporta oggi la stampa specializzata, che “le graduatorie concorsuali, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata normativa, sono state compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei, i quali potrebbero essere inseriti nelle graduatorie dei vincitori esclusivamente in caso di successive rinunce dei candidati vincitori destinatari di immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi nella procedura concorsuale”.

“È una decisione che ci soddisfa molto parzialmente – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché riguarda una stretta cerchia di candidati idonei e lascia fuori la maggior parte di coloro che pur avendo dimostrato, con il concorso a prove, la loro abilità all’insegnamento rimangono fuori da tutto, anche senza abilitazione all’insegnamento. Continuiamo pertanto a valutare tutto ciò illogico e discriminante, oltre che non in linea con le precedenti procedure concorsuali: siamo convinti che anche il giudice avrà almeno dei dubbi quando esaminerà i nostri ricorsi”.

Su questo tema, il giovane sindacato è convinto delle sue idee: le porterà dinanzi ai giudici, ma anche in Parlamento e in Europa. “È una battaglia di giustizia – continua Pacifico – non possiamo disperdere professionalità selezionate dallo Stato e poi chiamare in cattedra precari senza alcuna esperienza e a volte anche privi dei titoli. Il malcontento per la totale mancata considerazione per chi è risultato idoneo è altissimo: tutti i giorni, o quasi, gli Usr stanno pubblicando nuove graduatorie di merito con centinaia di idonei che hanno superato tutte le prove e che si ritrovano esclusi da tutto pur avendo fatto registrare un punteggio positivo di almeno 70/100. In tanti decidono di non subire tutto questo e di aderire al nostro ricorso”, conclude il presidente Anief.

L’organizzazione sindacale ricorda che è ancora possibile notificare il ricorso specifico al Tar del Lazio: occorre farlo entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito. Con il ricorso si intende chiedere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per il concorso secondaria e l’inserimento nella graduatoria di merito degli idonei al concorso Pnrr 2023 dei docenti scuola infanzia, primaria e secondaria.