Concorsi PNRR 2024, se un candidato ha i tre anni di servizio ma entra in graduatoria per merito la RISERVA è comunque assolta Di

Concorsi PNRR banditi con DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria e DDG n. 2575/2023 per la secondaria: la pubblicazione delle graduatorie (con le consequenziali immissioni in ruolo) lasciano alcuni dubbi ai candidati, che gradirebbero una maggiore trasparenza nella formulazione degli elenchi in particolare per le riserve.

A fornire alcuni chiarimenti è l’USR Basilicata che, come già qualche giorno fa l’USR Molise, indica in un documento le modalità di costituzione delle graduatorie con specifico riguardo all’inserimento delle riserve.

Innanzitutto bisogna tener presente l’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1 lett. e) del D.P.R. 82/2023, a norma del quale “1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore

di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”.

Pertanto, fino al 50% dei posti, le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti.

Le tipologie di riserva nelle graduatorie dei concorsi

Si tratta di

le assunzioni dei riservisti di cui alla legge n. 68/99 sono effettuate prioritariamente rispetto a quelle dei riservisti di cui al D.lgs. 66/2010 e al DL n. 44/2023.

A queste si aggiunge la riserva del 30% per docenti con tre anni di servizio

triennalisti, ossia docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio nelle scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci precedenti, di cui uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto (i tre anni sono calcolati ai sensi dell’articolo 11/14, della L. 124/99). Tale riserva, come si legge nel suddetto art. 59, opera in un’unica regione e si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.

Quindi in qualità di riservisti, entrano nelle graduatorie di merito dei concorsi PNRR, in primis, i beneficiari di cui alla legge 68/99 e solo se residuino spazi (ossia non saturino la prevista aliquota: il 50% al massimo dei posti) si considereranno le altre categorie.

Quanto alla riserva del 30% ex art. 13, commi 9 e 10, dei D.M. nn. 205 e 206/2023 l’USR Basilicata precisa che, qualora tra i vincitori siano ricompresi candidati titolari di riserva per docenti con tre anni di servizio, va comunque considerato che gli stessi potrebbero non averne beneficiato perché ricompresi in graduatoria in base al punteggio conseguito o perché titolari di altro titolo riserva.

In tal caso, la quota “Riserva 30%” è comunque rispettata. L’Avviso dell’USR Basilicata –

Ecco quanti posti sono stati riservati alla riserva del 30% per classe di concorso e regione. Scuola secondaria – Scuola infanzia e primaria –

Immissioni in ruolo 2024, nel 50% dei posti per le riserve rientrano anche i docenti con tre anni di servizio

Questo vuol dire che avere i tre anni di servizio, di per sè, non garantiscono l’accesso in graduatoria.

Bisogna infatti comunque superare le prove del concorso almeno con il punteggio minimo, rientrare nel 50% dei posti riservati alle varie categorie di riserva e poi all’interno del numero stabilito per la classe di concorso in oggetto.

Titoli di preferenza

Per la redazione delle graduatorie occorre anche tener conto anche di quanto stabilito dalla normativa vigente in merito alle “preferenze” da applicare in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023.

Si tratta di

Inoltre il comma 5 dell’articolo 3 dei BANDI prevede: “È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall’articolo 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l’allegato B individua la percentuale di rappresentatività dei generi per classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione, nonché il genere di cui all’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487“.

Pertanto, a ulteriore parità di punteggio dopo aver applicato la tabella delle preferenze (in ordine) si passa alle TABELLE di rappresentatività di genere, che indicano per ciascuna classe di concorso se assumere con priorità un uomo o una donna.

TABELLA SCUOLA SECONDARIA

TABELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA