Concorsi PNRR 2024, non danno punteggio i titoli rilasciati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici (tranne corsi equipollenti a L12 e LM94). NOTA Puglia

Allegato B tabella di valutazione dei titoli dei bandi DDG n. 2575/2023 e n. 2576/2023 rispettivamente per la scuola secondaria e infanzia/primaria: nota dell’USR Puglia sulla valutazione dei titoli rilasciati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici.

“Con riferimento alla valutazione dei titoli (cfr. Allegato B) afferente alle suindicate procedure, lo scrivente Ufficio, sulla base di intercorse interlocuzioni col Ministero dell’università e della ricerca (M.U.R.), nonché presa cognizione delle determinazioni assunte da altri uffici (come l’U.S.R Sicilia), comunica che i titoli rilasciati dalle Scuole superiori per mediatori linguistici – al di fuori dei corsi equipollenti ai corsi di laurea L-12 e LM-94 – non sono valutabili a fini concorsuali.

Tanto sulla base di quanto significato, segnatamente, dal M.U.R., a mente di cui “le Scuole superiori per mediatori linguistici (…) secondo la formulazione attualmente vigente” hanno “la possibilità di erogare

esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94

(art. 4, D.M. n. 59 del 2018)”, nonché “non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare

certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata)”.

Alla stregua di tanto, quest’Ufficio non evaderà richieste di revisione dei punteggi basate sui titoli in parola.”

La nota dell'USR Puglia