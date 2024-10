Concorsi, percorsi abilitanti e supplenze: a che punto siamo? LE RISPOSTE AI QUESITI Di

Assunzioni da Concorso PNRR ancora in corso, con tante polemiche legate all’assunzione sul posto assegnato da graduatorie di istituto con formula “fino ad avente diritto”. Supplenze: ancora bollettini da GPS, rettifiche e nuove cattedre dai posti di sostegno in deroga. Nel frattempo le scuole controllano i titoli e ci sono delle esclusioni e revoche nomine. Oggi risponde ai quesiti dei nostri lettori Chiara Cozzetto sindacalista Anief.

Ci sono interrogazioni parlamentari sugli idonei del concorso straordinario 2020. Cosa è emerso?

Sì, ci sono state due interrogazioni, una da parte di Irene Manzi (Partito Democratico) e l’altra di Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi e Sinistra), entrambe sugli idonei del concorso straordinario 2020. La risposta della sottosegretaria Frassinetti è stata chiara: la normativa attuale non prevede assunzioni per questi idonei. Tuttavia, il governo ha ribadito l’impegno per l’assunzione degli idonei degli altri concorsi. Ha anche citato il numero di oltre 6.000 idonei già assunti e ha sottolineato la richiesta di maggiore flessibilità all’Europa sul reclutamento. Questo sarà un tema centrale nell’incontro tra il ministro Valditara e i sindacati il 2 ottobre.

Quando inizieranno i percorsi abilitanti per i vincitori del concorso PNRR e che tipo di percorso dovranno seguire gli ITP con tre anni di servizio?

I percorsi abilitanti inizieranno a breve. Il ministero è stato sollecitato e dovrebbe presto fornire indicazioni. Gli ITP con tre anni di servizio seguiranno lo stesso percorso dei docenti laureati con tre anni di servizio. Non c’è motivo per cui debbano fare un percorso differente. Il ministero dovrà chiarire le procedure e allertare le università affinché possano avviare i percorsi abilitanti. In ogni caso, i vincitori devono conseguire l’abilitazione entro l’anno.

Quando partiranno i prossimi percorsi abilitanti da 60 CFU?

I percorsi da 60 CFU, che non sono legati al concorso, sono stati già autorizzati alle università, che hanno avviato le procedure. Ogni anno il ministero autorizzerà i numeri per le singole classi di concorso, e le università bandiranno i corsi. Si tratterà di un percorso ordinario, come accade per il TFA.

Ci sarà una graduatoria generale al termine delle procedure concorsuali? Anche se non è previsto, i punteggi dei partecipanti dovrebbero essere comunque resi noti.

Purtroppo la normativa non prevede la pubblicazione di una graduatoria generale, e questo vale anche per il concorso 2023. Noi stiamo chiedendo che venga pubblicata una graduatoria integrale e abbiamo promosso un ricorso per ottenere questo risultato. Il singolo candidato potrà comunque vedere il proprio punteggio nella sua area riservata, ma non potrà conoscere la propria posizione rispetto agli altri.

I vincitori del concorso PNRR devono prima abilitarsi, poi fare l’anno di prova?

Sì, esatto. I vincitori del concorso PNRR che non sono abilitati stipulano un contratto al 31 agosto per conseguire l’abilitazione. Solo dopo potranno stipulare un contratto a tempo indeterminato e fare l’anno di prova. Invece, chi è già abilitato stipula subito un contratto a tempo indeterminato e fa direttamente l’anno di prova.

Posso lasciare una supplenza con clausola rescissoria per una al 30 giugno da graduatoria di istituto?

Sì, puoi lasciare una supplenza breve e saltuaria per accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da graduatoria di istituto o da GPS. L’importante è che la nuova supplenza non sia a sua volta con clausola rescissoria. Non puoi, infatti, lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve.

Ci sarà un secondo ciclo di abilitazione per i triennalisti a gennaio?

Il secondo ciclo di abilitazione dipende dalle università. Sono loro che decidono i cicli, previa autorizzazione del ministero. Attualmente le università stanno procedendo con i percorsi già autorizzati per l’anno accademico 2023-2024. La normativa per i futuri cicli è ancora da definire, ma non vedo perché non si possa andare a regime con una pubblicazione annuale delle procedure abilitanti, come accade per il TFA. Tuttavia, non posso prevedere se il prossimo ciclo partirà esattamente a gennaio.

Sono idoneo all’ultimo concorso. Posso far valere la mia idoneità ai fini del punteggio in GPS o nelle graduatorie interne?

Sì, è un concorso ordinario a tutti gli effetti, quindi non vedo perché l’idoneità non debba essere valutata come titolo. Tuttavia, al momento la normativa non lo prevede espressamente. Noi come sindacato lo abbiamo già chiesto al ministero e continueremo a farlo. L’aggiornamento delle GPS è previsto per il 2026, quindi c’è ancora tempo per definire questa questione. Quanto alle graduatorie interne di istituto, ne discuteremo con il ministero quando si apriranno le trattative per il nuovo contratto nazionale sulla mobilità.

Cosa succederà ai corsi TFA ordinari per il nono ciclo? Ci sarà differenza rispetto ai nuovi corsi indire?

La differenza tra i corsi TFA e i nuovi percorsi indire sarà stabilita dal ministero nelle future tabelle di valutazione dei titoli. Attualmente, il TFA è considerato alla pari degli altri percorsi di specializzazione sul sostegno. Per fare una distinzione chiara, il ministero dovrà specificarlo nelle prossime tabelle, ma al momento non c’è differenza. Se ci sarà una selezione in ingresso per i corsi Indire, questo potrebbe giustificare una differenza nei punteggi futuri.

Ho dato disponibilità da graduatoria di istituto fino al 30 aprile. Se dovessero esserci cattedre fino al 30 giugno, posso lasciare la precedente?

Sì, si può sempre lasciare un contratto fino al 30 aprile, poiché si tratta di una supplenza breve e saltuaria. È quindi possibile accettare una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

In Lombardia, chi ha un contratto fino a “fino ad avente diritto” e ha vinto il concorso non ha potuto scegliere la sede. È corretto?

No, non è corretto. La normativa consente al candidato di decidere se rimanere sulla sede assegnata attraverso la supplenza, ma non è un obbligo. Rivolgiti ai miei colleghi ANIEF Lombardia per intervenire e chiedere spiegazioni all’ufficio scolastico regionale.

Si stanno rimettendo i vincitori di concorso su sede di supplenza a prescindere dalla posizione in graduatoria. Cosa potete dirci?

Se questo avviene in Lombardia, come sembra, è una situazione anomala. La normativa non prevede che si venga obbligati a rimanere su una sede di supplenza. Consiglio di rivolgersi all’ufficio scolastico regionale per chiarimenti.

Sono amareggiato e umiliato da tutte queste procedure. Dopo anni di studio per una laurea magistrale, sembra non finire mai. Sto pensando di mollare tutto.

È vero, il percorso per diventare insegnante è diventato sempre più una corsa a ostacoli. Tuttavia, credo ancora che chi vuole entrare nel mondo della scuola lo faccia per passione, per il desiderio di insegnare e formare i ragazzi. La situazione è frustrante, ma continuare a credere nella propria vocazione può fare la differenza. Non è facile, e certamente manca una giusta gratificazione economica, ma la passione per l’insegnamento è ciò che spesso spinge avanti.

Il settore dell’insegnamento sembra ormai accessibile solo a chi ha potere economico o famiglie alle spalle che possono sostenere il lungo precariato. Cosa ne pensate?

È vero, oggi è molto difficile per chi non ha un supporto economico accedere a questa professione. Il precariato è lungo e faticoso, e la mancanza di stabilità è un grosso ostacolo. Fino a qualche anno fa, con il doppio canale di reclutamento (graduatorie di merito e graduatorie permanenti), c’era una speranza concreta per i precari di essere assunti a tempo indeterminato. Oggi, questa prospettiva è meno certa, ed è comprensibile che molti siano scoraggiati.

La scuola non vuole rendere noti i destinatari delle supplenze da graduatoria di istituto. Cosa posso fare?

Le informazioni sui destinatari delle supplenze devono essere pubbliche per garantire trasparenza. Se la segreteria della scuola non fornisce queste informazioni, ti consiglio di parlare con il dirigente scolastico. È un tuo diritto conoscere questi dati.

Per i vincitori di concorso PNRR saranno garantiti percorsi abilitanti in tutte le regioni o alcune classi di concorso saranno accorpate?

Abbiamo sollevato questa problematica con il ministero, chiedendo che i percorsi abilitanti siano disponibili almeno nella propria regione. Supponiamo che il ministero stia lavorando in questa direzione e che avremo risposte entro circa un mese.

A che punto siamo con le supplenze? Ci saranno ancora rettifiche nei bollettini?

Sì, sicuramente ci saranno ulteriori bollettini e rettifiche, soprattutto nelle province più grandi. Le procedure di conferimento degli incarichi non sono ancora terminate, e ci sono anche i posti di sostegno in deroga che devono essere assegnati in molte regioni.

Sono un vincitore del concorso PNRR 2023 con 24 CFU, ma devo ancora ottenere i 36 CFU. Cosa succederà se non iniziano i corsi? Perderò il posto?

No, non perderai il posto. I percorsi da 30 o 36 CFU per i vincitori di concorso inizieranno e ci saranno indicazioni dal ministero. Puoi stare tranquillo, non è previsto che tu perda il lavoro.

Perché nella classe A027, nonostante varie sentenze a favore degli ingegneri, si continua a richiedere l’integrazione di esami e crediti mancanti?

È possibile che tu faccia riferimento al DM 2023 che va ad aggiornare le classi di concorso. Mi risulta che per gli ingegneri sia stato superato il problema, ma non ho informazioni specifiche sull’ultimo decreto. Ti consiglio di rivolgerti alla sede ANIEF della tua provincia per un controllo più approfondito.

Chi non ha ancora sostenuto l’orale del concorso può partecipare al prossimo?

Sì, non c’è alcun divieto per chi partecipa o vince un concorso di partecipare anche a quello successivo. Puoi partecipare tranquillamente.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

