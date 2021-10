Concorsi ordinario e straordinario, proroga censimento aule al 29 ottobre Di

Entro oggi 22 ottobre censimento delle aule: concorsi ordinario e straordinario docenti ai nastri di partenza? Diverse le procedure previste entro il 2021 e, considerando che siamo ormai quasi a novembre, diremmo che tra poco si partirà. Ecco quali sono i concorsi attesi.

Diversi Usr hanno pubblicato nei giorni scorsi gli avvisi per richiedere il censimento delle aule utili allo svolgimento delle prove concorsuali. L’Usr per il Piemonte ha sollecitato le scuole affinché terminassero i lavori entro oggi e trovassero più aule possibili per l’alto numero di partecipanti attesi.

“Solo il suddetto completo e corretto censimento e successivo collaudo, entro la data su indicata (22 ottobre ndr), permetterà all’Amministrazione centrale di programmare le operazioni concorsuali, ordinarie e straordinarie, che saranno attivate sin dal corrente anno, e che vedranno la partecipazione di un elevatissimo numero di candidati (da qui la necessità di rilevare e collaudare il maggior numero possibile di aule e postazioni)”, scriveva l’Ufficio scolastico piemontese il 19 ottobre.

La stessa scadenza è stata indicata dal Friuli Venezia Giulia, dall’Abruzzo, dalla Puglia. L’Usr per la Puglia ieri ha diffuso un avviso in cui ha precisato che, sempre entro il 22 ottobre, è necessario inserire “il dato aggiornato anche in caso di zero postazioni disponibili (inserire zero). In caso contrario dette postazioni risulteranno ancora disponibili”.

Insomma tutto sembra essere pronto, ma non ci sono i bandi.

Aggiornamento 16,09 del 22 ottobre: il ministero con nota 1148 del 22 ottobre 2021 ha comunicato la proroga al 29 ottobre 2021 dei termini delle operazioni di censimento delle aule informatizzate per le procedure concorsuali ordinarie e straordinarie per il personale scolastico di prossimo svolgimento, da effettuarsi anche in caso di indisponibilità delle stesse, secondo le modalità (e le guide operative) disponibili sulla piattaforma stessa.



Quali concorsi

Sono attesi:

-Concorso ordinario infanzia e primaria

-Concorso ordinario secondaria I e II grado

-Concorso ordinario STEM

-Concorso straordinario per l’abilitazione

-Nuovo concorso straordinario per docenti con tre anni di servizio