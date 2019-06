Concorsi DSGA, contro esclusioni Anief ricorre al Tar del Lazio

comunicato Anief – Il giovane sindacato tutela i candidati che non sono stati ammessi agli scritti e rilancia i tre ricorsi al Tar del Lazio per consentire loro di accedere alle prove successive.

Secondo Anief, il bando commette una grave illegittimità nella parte in cui prevede che ammetterà alle prove scritte coloro i quali supereranno la preselettiva e si collocheranno entro le 3 volte il numero dei posti banditi. Il sindacato ricorre presso il Tar del Lazio per ottenere l’ammissione agli scritti dei candidati entro il limite delle 4 volte il numero dei posti banditi nella regione di interesse.

Ancora, ricorre per ottenere l’accesso alla prova scritta di tutti i candidati che hanno ottenuto alla prova preselettiva un punteggio di almeno 60/100, pari alla sufficienza, ma non sono rientrati nel numero degli ammessi agli scritti.

Il sindacato inoltre tutela gli assistenti amministrativi che hanno già avuto esperienza come Dsga, attivando il ricorso per far accedere il personale Ata di ruolo con alle spalle 3 anni interi di servizio come facente funzione Dsga direttamente alle prove scritte.